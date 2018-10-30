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5 роковых ошибок во время сушки волос, которые надо перестать совершать

5 роковых ошибок во время сушки волос, которые надо перестать совершать

Не так давно трихологи пришли к выводу, что лучше сушить волосы феном, а не естественным способом. Но делать это нужно правильно, иначе вместо здоровых прядей ты получишь «воронье гнездо» и испортишь волосы.

1. Ты не защищаешь волосы

Даже если ты выставляешь на фене низкую температуру воздуха, направленный поток все равно слишком сильно сушит твои волосы, не только в прямом смысле, но и лишая их необходимой влаги. Либо переходи на несмываемый кондиционер, либо наноси увлажняющие средства для термозащиты, либо укладочные — с функцией поддержания уровня увлажненности волос.

2. Ты не разделяешь волосы на пряди

Когда ты сушишь волосы копной, то есть все сразу, часть прядей подвергается избыточному воздействию, в то время как другие все еще мокрые. Лучше раздели волосы на секции, каждую зафиксируй зажимом и суши по очереди: ты потратишь столько же времени, но не травмируешь пряди.

3. Ты не досушиваешь волосы

Опасаясь испортить структуру волос, многие высушивают волосы до состояния «чуть влажные», а остальной процесс идет естественным путем. Из-за этого чешуйки волос не закрываются до конца, волосы становятся тусклыми, ломкими и секущимися. Так что обязательно доводи пряди до полного высыхания!

4. Ты пользуешься неправильной расческой

Пластику — нет! Если ты носишь прямые волосы, тебе подойдет расческа с металлическими зубцами — нагреваясь, они будут работать как мини-утюжок для выпрямления. Если ты вытягиваешь волосы в процессе сушки, бери расческу с натуральной щетиной. Наконец, если твои волосы слишком сильно путаются, вообще откажись от расчесывания в процессе сушки и лишь пробегай по прядям пальцами, а потом воспользуйся Tangle Teezer.

5. Ты пренебрегаешь направленной насадкой

Между тем четко ориентированный поток воздуха «скользит» по волосам, опуская чешуйки, и потом они будут более блестящими. Да, и конечно, волосы сушат только от корней к концам, ни в коем случае не снизу вверх.

Источник: http://www.cosmo.com.ua

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