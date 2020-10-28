5 советов врачей по удалению прыщей и рубцов

Шрамы от угревой сыпи возникают в результате воспалительных поражений акне, таких как папулы (розовые выступы), пустулы (розовые шишки с белым гноем) или кисты. По словам Юнён Клэр Чанг, дерматолога из отделения лазерной дерматологии Union Square, есть несколько факторов, которые способствуют развитию шрамов. Во-первых, он может быть генетическим: если у членов вашей семьи есть шрамы от угревой сыпи, вы также подвергаетесь более высокому риску их развития. Ваш тип кожи также влияет на типы рубцов. Чанг говорит, что люди со светлой кожей могут быть более склонны к эритеме (стойкому покраснению) прыщей после воспалительного акне, в то время как пациенты с более темным цветом лица могут быть более склонны к поствоспалительной гиперпигментации или коричневому пятну.

Это очевидно, но стоит повторить: даже не думайте трогать прыщик. Мы склонны причинять чрезмерные травмы, которые усугубляют воспаление и приводят к образованию рубцов. Чанг говорит, что следует избегать использования жестких скрабов и средств по уходу за кожей, которые могут еще больше раздражать кожу, и не допускать появления, выщипывания и сдавливания прыщей, поскольку это усугубит воспаление. Она предупреждает, что чрезмерное пребывание на солнце может сделать пятна от прыщей темнее, что является еще одной причиной наносить SPF 30 или выше каждый день (независимо от типа или тона кожи).

Какой у вас тип рубцов?

Деннис Гросс, дерматолог и основатель Dr. Dennis Gross Skincare, говорит, что существует четыре различных типа шрамов от прыщей: Ice Pick, Rolling scar, BoxCar и гипертрофические. Как только вы выясните, с каким типом вы имеете дело, вам будет легче выбрать наиболее эффективное лечение для избавления от этих шрамов.

Ice Pick – маленькие, узкие, точечные рубцы, которые проникают глубоко в кожу. Они развиваются, когда инфицированные кистозные прыщи выходят на поверхность и разрушают кожную ткань, оставляя цилиндрический столбчатый рубец.

Rolling scar имеют волнообразный вид, широкие и неглубокие по глубине. Они развиваются, когда ткань образуется между эпидермисом и гиподермой, самым внутренним слоем кожи, и они соединяются вместе, создавая этот катящийся вид.

BoxCar имеют угловатые четко очерченные края. Когда воспалительный прорыв разрушает коллаген, это приводит к потере ткани и на коже остаются вдавленные участки.

Гипертрофические рубцы — это выпуклые рубцы. Это происходит, когда кожа не осознает, что рана зажила и вырабатывает избыточный коллаген.

Если вы все еще не уверены в своем типе рубцов, посетите дерматолога.

Как лучше всего лечить шрамы от угревой сыпи?

Начните с химического (не физического!) отшелушивания. Гросс говорит, что использование продукта, предлагающего мягкое химическое отшелушивание, является первым шагом к заживлению шрамов. Она также советует искать в сыворотках противовоспалительные и осветляющие кожу ингредиенты, а также витамин С, осветляющий кожу антиоксидант, и витамин Е, который регенерирует клетки кожи и улучшает текстуру. В свою очередь, Чанг советует искать средства для местного применения, содержащие ретиноиды, гидрохинон и азелаиновую кислоту, которые, как было доказано, значительно осветляют темные пятна и даже меланодермию.

Для лечения шрамов Ice Pick, Rolling scar и BoxCar Гросс советует искать средства, повышающие уровень коллагена. Когда производство коллагена увеличивается, шрам в конечном итоге поднимается, чтобы соответствовать остальной поверхности вашей кожи.

При гипертрофических рубцах уменьшение коллагена является ключевым. Чанг предлагает варианты лечения, которые включают силиконовый гель, инъекции стероидов и лазеры. Гросс соглашается, говоря, что если шрам от прыщей одновременно красный и приподнятый, то использование лазера является «исключительным способом» уменьшить его внешний вид.

Рубцы на лице

Источник: 1 Минута