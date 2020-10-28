5 типов расстройств пишевого поведения

Расстройства пищевого поведения представляют собой сложные психические расстройства, которые негативно влияют на физическое здоровье, эмоциональное благополучие и повседневное функционирование. При правильном лечении и здоровом питании можно избавиться от серьезных осложнений.

Компульсивное переедание

Компульсивное переедание

Люди с компульсивным перееданием едят пищу быстро, едят больше, чем предполагалось или необходимо, и едят, когда они не голодны, или продолжают есть даже после того, как наелись. Чувства стыда, вины и отвращения часто сменяют эпизоды переедания, которые случаются не реже одного раза в неделю. Обратите внимание, что люди с этим расстройством пищевого поведения не обязательно имеют избыточный вес или ожирение.

Нервная анорексия

Нервная анорексия

Это расстройство пищевого поведения потенциально опасно для жизни. Люди с анорексией обычно имеют аномально низкий вес тела в сочетании с искаженным восприятием веса, формы и размера тела. Эти люди также испытывают сильный страх набрать вес и поэтому прибегают к крайним мерам, чтобы контролировать свой вес, что существенно влияет на их здоровье и повседневную жизнь. Некоторые из методов, используемых страдающими анорексией для контроля своего веса, включают ограничение потребления калорий, чрезмерные физические нагрузки, рвоту после еды, злоупотребление слабительными и т. д.

Булимия

Булимия

Другое потенциально опасное для жизни заболевание, булимия, характеризуется эпизодами переедания, как и при компульсивном переедании. Однако человек, страдающий булимией, после употребления большого количества пищи за короткое время пытается избавиться от лишних калорий, используя нездоровые методы, такие как принудительная рвота и злоупотребление слабительными. Люди, страдающие булимией, часто строго судят себя по своему весу и внешнему виду, даже если у них нормальный вес или немного больше нормы.

Орторексия нервная

Орторексия

Орторексия – это расстройство, при котором человек страдает небезопасной одержимостью здоровым питанием, чистым питанием и т. д. До такой степени, что это начинает мешать в повседневной жизни. Помимо таких симптомов, как предполагаемая неспособность есть продукты, которые не обозначены как чистые, к предупреждающим признакам также относятся одержимость проверкой ингредиентов, одержимость диетическими и пищевыми добавками, необычный интерес к тому, что едят другие, отказ от участия в общественных мероприятиях из-за страха давления в поедании предполагаемой нездоровой пищи. Это расстройство пищевого поведения может вызвать проблемы со здоровьем из-за недоедания.

Расстройство избегания/ ограничения приема пищи

Расстройство избегания пищи

По тем же принципам, что и орторексия, расстройство, избегающее/ ограничивающее потребление пищи – это когда человек не может удовлетворить свои ежедневные потребности в питании просто потому, что он не интересуется едой, хочет избегать продуктов определенного цвета, текстуры или вкусовых ощущений или боязни подавиться. У взрослых это может привести к значительной потере веса, в то время как у детей неспособность набрать надлежащий вес может привести к проблемам со здоровьем и дефициту питательных веществ.

Источник: 1 Минута