6 мифов о гипертонии

Хотя нездоровые пищевые привычки, стресс, образ жизни, старение и сужение кровеносных сосудов являются основными причинами гипертонии, с этим связано множество мифов. Некоторые из них:

1. Это генетическое

Самый первый миф о гипертонии, который необходимо развеять, – это то, что она существует в семье. Всегда опасались, что болезни сердца передаются из поколения в поколение. Но медицинские эксперты установили, что гипертонию можно вылечить, изменив образ жизни и снизив уровень стресса.

2 Скажите нет поваренной соли

Если кому-то поставлен диагноз гипертонии, самый первый совет от семьи и друзей — уменьшить количество соли в пище, поскольку натрий повышает кровяное давление. Но это частичный миф, поскольку натрий также используется во многих других обработанных пищевых продуктах, таких как соленья, кетчуп, картофель фри и т. д.

3. Высокое АД — это ничего страшного

Многие люди даже не подозревают о пагубных последствиях высокого кровяного давления, и если его вовремя не лечить, это может привести к фатальным последствиям. Миф о том, что артериальное давление не имеет большого значения, необходимо развенчать как можно скорее. Людей следует предупреждать о серьезных последствиях, таких как инсульт или сердечный приступ, и повышать осведомленность о них с помощью практикующих врачей.

4. АД — это систолическое давление

Тонометр записывает два числа, и они пишутся одно над другим. Верхнее число известно как систолическое давление. При гипертонии систолическое давление будет выше 130 мм рт. Нижнее число называется диастолическим давлением. Для среднего хорошего рабочего сердца диастола должна быть 80 или ниже. Распространенный миф при регистрации АД состоит в том, что многие склонны смотреть только на верхнее число. Но правда в том, что важны как систолическое, так и диастолическое значения.

5. Вино полезно при высоком кровяном давлении

Употребление алкоголя или других дурманящих веществ вредно для сердца. Это может вызвать изменение кровотока, а также может увеличить уровень триглицеридов в кровотоке, что может привести к утолщению стенок артерии.

6. Если АД в норме, то можно прекращать пить лекарства

Самый распространенный и опасный миф о гипертонии заключается в том, что если измеренное артериальное давление в норме, прием лекарства можно прекратить. Лекарства от артериального давления включают в себя разжижители крови, которые облегчают кровоток через суженные артерии. Если прекратить прием лекарства без консультации врача, это может усилить вредное действие гипертонии.

Гипертония

Источник: 1 Минута