6 продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке

В целом мы знаем основные принципы приготовления в микроволновой печи – не вставляйте металлические предметы, снимайте пластиковую крышку, соблюдайте время приготовления. Но нужно учитывать и другие элементы: в отличие от готовки на сковороде, в духовке или на водяной бане, приготовление в микроволновой печи не является равномерным. Когда вы разогреваете блюдо, одни участки становятся горячими, другие – ледяными.

Следствие: не все бактерии, которые могут размножаться на уже приготовленной пище, будут уничтожены.

Как снизить риск для вашего здоровья и здоровья ваших детей?

Вот список продуктов, которые лучше не разогревать в микроволновой печи

1. Рис

Трудно поверить, и все же… Если вы нагреете рис в микроволновой печи, вы подвергнетесь риску пищевого отравления.

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале пищевой биологии, этот риск связан с присутствием в уже приготовленном рисе бактерии Bacillus cereus. Этот микроорганизм не может противостоять микроволновому нагреву, но он может производить токсичные споры, устойчивые даже к высоким температурам.

Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, показывает, что в рисе, нагретом в микроволновой печи, а затем оставленном в комнате при комнатной температуре, эти споры размножаются. Они могут вызвать интоксикацию, которая, в частности, приводит к диарее и рвоте.

2. Обработанное мясо

Обработанное мясо часто содержит консерванты для продления срока хранения. Но нагревание их в микроволновой печи иногда может вызвать химические реакции, которые могут нанести вред вашему здоровью.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Food Control, процесс микроволнового нагрева способствует выработке оксистеринов, продуктов окисления холестерина. Эти компоненты будут влиять на оксистерин, уже присутствующий в нашем организме, и могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, болезни, поражающей артерии.

3. Грибы

Грибы нужно есть сразу после приготовления. Если вы разогреете их в микроволновой печи, предварительно приготовив их (например, на сковороде с овощами), вы рискуете плохо переваривать их и почувствовать вздутие живота или боль в желудке .

4. Курица

Если вы заметили, что внутренняя часть курицы розовая, не пытайтесь закончить приготовление в микроволновой печи, а вместо этого доготовьте ее в духовке или сковороде. Тепла, излучаемого микроволновой печью, не всегда достаточно, чтобы убить все бактерии, тем более, что она не обеспечивает равномерного приготовления мяса .

Курица может содержать вредные бактерии, такие как сальмонелла, микроорганизмы, обнаруженные в кишечнике домашней птицы. Эти бактерии могут вызывать у людей диарею, рвоту или жар.

5. Яйца

Нагревание яиц в микроволновой печи – ужасная идея… для вашей кожи, рта и даже для ушей. Согласно исследованию, опубликованному в 2017 году в журнале Science Daily, когда вы нагреваете сваренное вкрутую яйцо в микроволновой печи, оно начинает разбухать под действием радиации. Результат: он может взорваться, если воткнуть в него вилку.

Этот взрыв может не только вызвать серьезные ожоги , но и вызвать взрыв с уровнем звука от 86 до 133 децибел, звук запуска авиационного двигателя, находящегося в 300 метрах от него.

6. Детское молоко

Микроволновая печь нагревается быстро, но неравномерно. Результат: если вы нагреете молоко ребенка в микроволновой печи, некоторые области останутся холодными, а другие – очень горячими, и ваш ребенок может обжечь рот и пищевод . Чтобы избежать этого, купите подогреватель для бутылочек, который будет нагревать молоко быстро и равномерно.

В общем, избегайте нагрева жидкостей в микроволновой печи (воду, суп и т. т.) И используйте вместо них кастрюлю или чайник.

Продукты, которые нельзя греть в микроволновке

Источник: 1 Минута