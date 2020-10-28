6 вещей для психологического благополучия во время COVID-19

1. Продолжайте привычный распорядок дня

Продолжайте следовать привычному распорядку дня, чтобы чувствовать себя комфортно. Если вы находитесь в привычном для вас доме, вам будет легче. Если это не так, следуйте старому распорядку, которому вы привыкли следовать, и вы привыкнете к новому пространству, в котором находитесь.

2. Сосредоточьте свое внимание на хобби/ увлечениях/ том, что вы никогда не смогли бы сделать

Вам нужно сосредоточить свою нервную/ тревожную энергию на том, что вам нравится. Это может быть хобби, чтение книги, просмотр документального фильма, кулинария, садоводство или что-то еще, что приносит вам мир и радость. Даже если вы находитесь в небольшом пространстве, найдите что-нибудь ценное, чем можно заняться в течение одного часа.

3. Журнал благодарности

Этот метод был опробован, и творит чудеса с людьми! Когда мы сосредотачиваем свою энергию на замечании положительных моментов в нашей жизни, эта часть нашей жизни имеет тенденцию расти. Точно так же, когда мы сосредотачиваемся на негативе, мы даем «этой» части нашей жизни топливо для роста. В начале или в конце дня напишите 3-5 вещей, за которые вы благодарны. Это могут быть самые простые вещи, такие как хорошее здоровье, или важные вещи, такие как крыша над головой, еда, которую можно поесть, банковский счет и т. д. Это помогает сдвинуть вашу энергию в более позитивном направлении

4. Медитируйте

Девина рекомендует включить успокаивающую музыку с YouTube, закрыть глаза и сосредоточиться на своем дыхании. Закрыв глаза на эти несколько минут, вы закрываете мир – внешний шум, телефонные звонки, экран компьютера/ телефона и просто остаетесь наедине с собой. Каждый раз, когда вас отвлекают мысли, снова сосредоточьтесь на дыхании. Выполняйте это несколько минут в день.

5. Физические упражнения

Научно доказано, что во время упражнений или любой физической активности выделяются некоторые гормоны хорошего самочувствия, такие как серотонин. Так что, если вы чувствуете себя подавленным, сделайте быструю 30-минутную тренировку или занятие йогой. Это действительно повысит уровень эндорфинов и автоматически поднимет вам настроение. Даже если вы практикуете это 3-4 раза в неделю, этого достаточно.

6. Свет

Если у вас нет выхода в сад или на крышу, убедитесь, что в вашем доме достаточно естественного света. Если это невозможно, держите окна открытыми и убедитесь, что вы получаете некоторое количество солнечного света или наружного воздуха. Сидение в темной комнате нас сбивает. Свет всегда поднимает настроение. Также полезно зажечь свечу.

Нам нужно заботиться о своем психическом благополучии в трудные времена. Сделайте свое и собственное счастье приоритетом сегодня.

Сохраняйте хорошее настроение

Источник: 1 Минута