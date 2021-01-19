6 видов кашля, не связанных с COVID-19

Нынешнюю ситуацию знают все: стоит покашлять кому-то рядом, как все вокруг настороженно отходят; стоит покашлять самому — и начинаешь прислушиваться к другим симптомам организма и, конечно, думать, как вылечить кашель. Но есть несколько причин кашля помимо коронавируса.

Об этом говорит пульмонолог, аллерголог, педиатр, к.м.н. Майя Руселевич.

Не забывайте о том, что любой кашель, особенно, если он доставляет вам дискомфорт, может быть симптомом отдельной проблемы. Вы кашляете? Давайте вместе определим причину вашего кашля.

Дрип-синдром (drip-синдром)

В полости носа в норме находится определенное количество секрета. При вирусных состояниях — ринитах, синуситах, — по задней стенке глотки из полости носа секрет стекает в дыхательные пути, провоцируя кашель. Такой проблемой, как правило, заканчиваются все насморки, включая аллергические.

Дрип-синдром будет заметен доктору на осмотре и по выделениям из носа. Что делать в этой ситуации? Устранить причины хронического насморка.

ГЭРБ, или «кислотный» кашель

ГЭРБ — это гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Если у вас частая изжога, «кислое» срыгивание, ощущение жжения за грудиной — это симптомы ГЭРБ. Кашель, одышка, особенно в лежачем состоянии, после позднего ужина часто подтверждают диагноз. Это связано с тем, что кислое содержимое желудка после приема пищи проникает в пищевод, а оттуда — в верхние дыхательные пути и раздражает их слизистую оболочку.

Нейрогенный кашель

Вспомните: не начинаете ли вы нервно покашливать, когда куда-то опаздываете или перед важной встречей? Если да, то такой кашель опасен лишь воздействием внешних факторов на ваше эмоциональное состояние — он не связан с заболеваниями организма. Чаще всего это индуктивный кашель, «кашель тревожного ожидания», алекситимический кашель, когда покашливание заменяет выражение мыслей или эмоций и демонстративный кашель, который проявляется в моменты эмоционального возбуждения.

Распознать этот вид кашля очень просто: понаблюдайте за собой в моменты, когда вы чем-то увлечены или очень заняты. Как правило, вы не будете отвлекаться на покашливания. Кроме того, такой кашель не должен беспокоить вас по ночам.

Хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма

Если вы все еще считаете, что кашель — только признак заболевания легких — вот еще одно опровержение этому. Сухой кашель после физической или эмоциональной нагрузки, а также в ночное время, может быть признаком хронической сердечной недостаточности.

Кстати, давно ли вы, покашливая, делали кардиограмму? Возможно, есть нарушения ритма… Ведь любое внеочередное сокращение сердца может проявляться «необходимостью покашлять». Кардиолог и аритмолог помогут подтвердить или снять диагноз.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Одышка, ощущение нехватки воздуха и при этом хронический кашель с отделением мокроты — это признаки ХОБЛ. Эластические ткани бронхов повреждаются и постепенно разрушаются. Функции легких при этом стремительно ухудшаются. Пыль, холодный воздух, табачный дым, выхлопные газы становятся факторами риска и проявления симптомов. Вначале — после физической нагрузки, а со временем — и в состоянии покоя. Такой кашель выглядит со стороны особенно пугающим, но на самом деле не является заразным.

Астматический кашель

Громкий кашель с хрипами со стороны выглядит также опасно. Но не спешите делать выводы. Это может быть связано с бронхиальной астмой. Мы привыкли думать, что астматик — это «задыхающийся» человек с лекарством в баллончике. На самом деле у страдающих астмой кашель может быть вызван любыми внешними раздражителями: пылью, резкими запахами, пыльцой растений… При контакте с ними мышцы дыхательных путей сокращаются, может возникнуть воспаление или отек.

Кашель наблюдается примерно у 30−50% пациентов с Covid-19. А это значит, что больше чем в половине случаев он отсутствует. Замечено, что при коронавирусной инфекции кашель зачастую сухой, но особых отличий от кашля при других вирусных инфекциях он не имеет. Поэтому самым надежным способом будет наблюдение за сопутствующими симптомами, консультация у терапевта и проведение надежного экспресс-тестирования.

Источник: Новости Ю

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