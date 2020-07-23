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65 новых случаев COVID-19: в областном лабцентре прокомментировали скачок заболеваемости

65 новых случаев COVID-19: в областном лабцентре прокомментировали скачок заболеваемости

Жители Харьковщины пренебрегают карантинными ограничениями. Об этом сообщила директор областного лабцентра Любовь Махота, комментируя новый рекорд по количеству больных в регионе - 65 случаев в сутки, пишет "Суспільне".

"Это связано с сознанием нашего населения. Поскольку все стали считать, что у нас все закончилось, и не придерживаются ни социального дистанцирования, ни масочного режима. Считает, пожалуй, население, адаптивный карантин - это не карантин, он не смягченный, а отменен вообще", - сказала Махота.

По ее словам, из 65 больных за сутки 26 уже госпитализированы.

"65 за минувшие сутки. Из них, есть информация, уже 26 госпитализированы. Что касается возраста, начиная с 18 лет (1 случай) и старший - 86 лет", - сказала она.

Больше всего новых больных в Харькове - 51.

Агентство Телевидения Новости

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