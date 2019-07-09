7 вещей, которые мужчины делают после расставания с девушкой

Расставание – это тяжелый эмоциональный опыт как для женщин, так и для мужчин. Когда человек осознает, что все кончено, он переживает огромный стресс и боль. Будучи высоко эмоциональными созданиями женщины склонны запираться дома, плакать с утра до ночи, хотя иногда идут и на более необдуманные поступки. В этом отношении они почти не отличаются от мужчин. Мужчины не плачут, но тоже совершают безумства и ведут себя странно после расставания. Вот как именно:

Они сосредотачиваются на себе.

Это происходит с теми, которые полностью отдаются любви. Они посвящают себя любимой женщине и отношениям, теряют себя в них. Потому расставание меняет жизнь таких мужчин к лучшему. Оно дает им возможность вдохнуть свежего воздуха, посмотреть на мир под другим углом и понять, что личное пространство и развитие крайне важны. После расставания такие мужчины наконец начинают жить так, как хотят, удовлетворяя свои потребности.

Они тягают железо.

Вместо того, чтобы ходить к психологу или делиться эмоциональной болью с друзьями, мужественные мужчины предпочитают ходить в спортзал. Это их священное место, которое помогает им снять стресс, восстановиться от своего разбитого сердца и поднять свою самооценку. Спортзал помогает им дать выход эмоциям, в том числе самым негативным.

Они пытаются вернуть женщину.

Если он все еще любит свою бывшую и понимает, что расставание – его вина, он определенно попробует ее вернуть, пока не поздно. Он почти готов совершить чудо, лишь бы она его простила. Успех его попыток зависит от искренности его слов и поступков.

Они зависают в соцсетях.

Во время последнего разговора при расставании партнеры могут говорить друг другу много резких слов. И мужчины принимают это близко к сердцу. Они не жалуются на это близким друзьям, но могут заполнить свою ленту в Фейсбуке философскими постами и песнями. Они пытаются показать всему миру, что любовь – это ничто, что женщинам нельзя верить, что жизнь невероятно жестока. Им трудно простить свою бывшую и отпустить ее.

Они клянутся.

Почти все мужчины обещают себе, что больше никогда не влюбятся, но не каждый держит свое слово, потому что это не обещание, а крик отчаяния. В такие моменты мужчины мечтают об одиночестве и спокойствии. Они страдают. К счастью, время лечит раны и пробуждает интерес к новым отношениям.

Они вспоминают старых друзей.

Расставание полностью меняет жизнь и дает много свободного времени. Вместо того, чтобы сидеть дома и думать вплоть до депрессии, мужчины склонны вспоминать старых друзей. Они уверены, что такое общение поднимет их самооценку и поможет немного разобраться со своей жизнью, проанализировать ситуацию и принять правильное решение. Старые друзья, алкоголь, смешные шутки, истории из прошлого – все это может помочь разбитому сердцу мужчины.

Они совершают ошибку, о которой потом пожалеют.

Конец отношений – зачастую большая трагедия для тех мужчин, которые не могут представить свою жизнь без секса. Они начинают искать, с кем можно побыстрее переспать. Сегодня это сделать просто. Вот почему одинокие мужчины пытаются решить свои проблемы после расставания с помощью секса на одну ночь.

Источник: Новости Ю

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