8 признаков того, что вы умнее, чем думаете
Оказывается, продиагностировать высокий интеллект можно, не обращаясь к специальным тестам. Самоирония, беспорядок в доме и даже любовь к кошкам — все это указывает на то, что вы одаренный человек.
Умеете и любите шутить
Юмор бывает разным: от черного и пошлого до тонкой иронии. Заметить разницу и подобрать шутку, соответствующую ситуации, сможет только образованный человек.
Поэтому принято считать, что адекватный юмор свойственен интеллектуально развитым личностям.
Обожающий шутить человек часто склонен к самоиронии и самоанализу, что, увы, недоступно недалеким индивидам.
Вы — «сова»
Социальные эксперименты доказали, что полуночники способны к высокой трудовой активности при минимальных затратах ресурсов организма.
«Ранние пташки» к концу дня обычно полностью выпадают из рабочего процесса, тогда как «совы» максимально проявляют способности к креативу.
Подобное качество позволяет полуночникам нестандартно решать проблемы. Из «сов» часто выходят талантливые личности наподобие Марка Цукерберга и Илона Маска.
Редко смотрите телевизор
Просмотр телевизионных каналов без разбора нагружает память огромным количеством информации, подчас совершенно бесполезной в жизни.
Мозг усиленно работает, перерабатывая и упорядочивая данные, что часто приводит к ускользанию действительно важных сведений и неспособности решить текущие задачи.
Интеллектуалы во избежание захламления памяти редко смотрят телевизор, ограничиваясь выборочными сериалами и полезными программами.
Не скучаете в одиночестве
Для интеллектуала нахождение в одиночестве — повод предаться любимому или полезному делу: просмотру фильма, прочтению книги, изучению иностранного языка, доведению рабочего проекта до логического завершения. Никто не помешает воспринимать и анализировать информацию.
Образованные люди часто сознательно выбирают одинокую жизнь, фокусируясь на карьере и самореализации.
Чужие успехи не вызывают зависть
Досадовать из-за достижений других людей будет лишь тот, кому важно чужое мнение, а не собственные успехи. Поэтому чувство неконтролируемой зависти к благополучию окружающих считается признаком глупости.
У интеллектуала чужой успех вызовет заинтересованность, обусловленную возможностью сделать грамотные выводы и использовать их для достижения собственной цели.
Любите кошек
Психологи считают, что домашнее животное указывает на личностные характеристики хозяина.
Так экстраверт предпочтет собаку, а интроверт — кошку. Ведь кошки — достаточно самостоятельные животные, не требующие особой заботы.
Интроверт часто уходит в собственные мысли и внутренний мир. Кошка в качестве домашнего питомца не помешает получению знаний.
Не считаете, что знаете все
Знать абсолютно все невозможно. Однако невежды с высшим образованием часто кичатся собственными познаниями, которые считают завершенными.
Для интеллектуала же каждое приобретенное знание порождает кучу новых вопросов. Процесс познания может быть бесконечным.
Только умный человек способен ощущать пробелы в собственных знаниях.
В доме нет идеального порядка
Беспорядок не всегда является признаком лени и бессистемности.
Творческие личности эффективно работают за столом с хаотично разбросанными бумагами. Практика показывает, что даже успешные бизнесмены, привыкшие к захламленности, теряются в идеальном порядке.
Просто креативные личности привыкли видеть окружающую картину целиком, а не зацикливаться на мелочах.
Источник: 29mod.com/