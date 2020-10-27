Здоровье
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8 признаков того, что вы умнее, чем думаете

8 признаков того, что вы умнее, чем думаете

Оказывается, продиагностировать высокий интеллект можно, не обращаясь к специальным тестам. Самоирония, беспорядок в доме и даже любовь к кошкам — все это указывает на то, что вы одаренный человек.

Умеете и любите шутить

Юмор бывает разным: от черного и пошлого до тонкой иронии. Заметить разницу и подобрать шутку, соответствующую ситуации, сможет только образованный человек.

Поэтому принято считать, что адекватный юмор свойственен интеллектуально развитым личностям.

Обожающий шутить человек часто склонен к самоиронии и самоанализу, что, увы, недоступно недалеким индивидам.

Вы — «сова»

Социальные эксперименты доказали, что полуночники способны к высокой трудовой активности при минимальных затратах ресурсов организма.

«Ранние пташки» к концу дня обычно полностью выпадают из рабочего процесса, тогда как «совы» максимально проявляют способности к креативу.

Подобное качество позволяет полуночникам нестандартно решать проблемы. Из «сов» часто выходят талантливые личности наподобие Марка Цукерберга и Илона Маска.

Редко смотрите телевизор

Просмотр телевизионных каналов без разбора нагружает память огромным количеством информации, подчас совершенно бесполезной в жизни.

Мозг усиленно работает, перерабатывая и упорядочивая данные, что часто приводит к ускользанию действительно важных сведений и неспособности решить текущие задачи.

Интеллектуалы во избежание захламления памяти редко смотрят телевизор, ограничиваясь выборочными сериалами и полезными программами.

Не скучаете в одиночестве

Для интеллектуала нахождение в одиночестве — повод предаться любимому или полезному делу: просмотру фильма, прочтению книги, изучению иностранного языка, доведению рабочего проекта до логического завершения. Никто не помешает воспринимать и анализировать информацию.

Образованные люди часто сознательно выбирают одинокую жизнь, фокусируясь на карьере и самореализации.

Чужие успехи не вызывают зависть

Досадовать из-за достижений других людей будет лишь тот, кому важно чужое мнение, а не собственные успехи. Поэтому чувство неконтролируемой зависти к благополучию окружающих считается признаком глупости.

У интеллектуала чужой успех вызовет заинтересованность, обусловленную возможностью сделать грамотные выводы и использовать их для достижения собственной цели.

Любите кошек

Психологи считают, что домашнее животное указывает на личностные характеристики хозяина.

Так экстраверт предпочтет собаку, а интроверт — кошку. Ведь кошки — достаточно самостоятельные животные, не требующие особой заботы.

Интроверт часто уходит в собственные мысли и внутренний мир. Кошка в качестве домашнего питомца не помешает получению знаний.

Не считаете, что знаете все

Знать абсолютно все невозможно. Однако невежды с высшим образованием часто кичатся собственными познаниями, которые считают завершенными.

Для интеллектуала же каждое приобретенное знание порождает кучу новых вопросов. Процесс познания может быть бесконечным.

Только умный человек способен ощущать пробелы в собственных знаниях.

В доме нет идеального порядка

Беспорядок не всегда является признаком лени и бессистемности.

Творческие личности эффективно работают за столом с хаотично разбросанными бумагами. Практика показывает, что даже успешные бизнесмены, привыкшие к захламленности, теряются в идеальном порядке.

Просто креативные личности привыкли видеть окружающую картину целиком, а не зацикливаться на мелочах.

Источник: 29mod.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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