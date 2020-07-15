8 сортов сыра, которые снижают вес

Летом легче всего соблюдать формулу стройности: меньше жирного, мучного и сладкого, больше фруктов, овощей, жидкости и движения. Тем не менее, от сыра не следует отказываться и в жару, ведь есть достаточное количество сортов сыра с пониженным содержанием жира.

Если стандартная жирность сыра равна 50-60г или 50-60% в сухом веществе, то можно попробовать включить в меню сыры с пониженной жирностью до 30 г жира в сухом веществе. Искать такие сыры можно и на больших продуктовых рынках, и в гипермаркетах, и в дорогих магазинах продуктов питания.

1. Нежирный сыр - тофу- соевый сыр(жирность 1,5-4 %)

Хотя он и производится на основе соевого молока, тофу причисляют к творожным сырам, так как по цвету и консистенции он напоминает нежирную и несоленую брынзу. По своему содержанию тофу богат высококачественными белками, поэтому им с успехом можно заменить мясо. Кальций, в избытке присутствующий в этом продукте, прекрасно воздействует на костный скелет, что делает тофу идеальным продуктом для потребления его людьми пожилого возраста в целях предупреждения таких болезней, как например, остеопороз.

Ряд диетологов заявляют и о его целебных свойствах, ведь уже доказано, что он способствует снижению уровня «плохого» холестерина (LDL) в крови, что служит предупреждению множества сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, 100 гм сыра тофу содержат всего 90 калорий,поэтому его рекомендуют включать в диетическое меню. Многие знаменитости заменили в своем рационе молочные продукты и сыры на соевые, поэтому в настоящее время разработано множество диет, предполагающих сниженное потребление классических сыров, в то время как тофу рекомендован к ежедневному потреблению наряду с пищей растительного происхождения.

2. Нежирный сыр - зерненый творог (жирность 5%)

Зернёный творог — разновидность творога пониженной жирности. Представляет собой творожное зерно, смешанное со свежими, чуть-чуть подсоленными сливками. Может употребляться как самостоятельное блюдо, а также для приготовления различных салатов (например, салат из овощей с зернёным творогом).

В России иногда встречается под неофициальными названиями «зернистый творог» и «литовский творог». В США и странах Европы (причём не только англоязычных) зернёный творог называется cottage cheese (англ. деревенский или коттеджный сыр). Часто его называют домашним сыром. На первый взгляд коттедж-чиз похож на свежий творог, но его текстура намного нежнее, можно сказать, даже кремовая, а на вкус он немного солонее.

100 г сыра коттедж обеспечат наш организм 85 калориями и 17 г белков, поэтому диетологами он рекомендуется даже при соблюдении самых строжайших диет.

3. Нежирный сыр - Гаудетте (жирность 7 %)

Гаудетте - это новый сыр от Шердингер с низким содержанием жира - это легкое наслаждение для тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Полутвердый сыр Гаудетте содержит всего 7% жира (15% в сухом остатке). Этот сыр с мягко-тонким, несколько пикантным вкусом, идеален для любителей известного сыра Гауда.

Кроме того, сыр легко усваивается и обладает высоким содержанием кальция. Поэтому этот сыр обязательно должен присутствовать в рационе каждого любителя сыра.

4. Нежирный сыр - Чечил (жирность 5-10 %)

Чечил — волокнистый рассольный сыр, по консистенции напоминает сулугуни. По внешнему виду этот сыр не имеет ничего общего с любым другим. Он выпускается в виде волокнистых по структуре нитей, связанных в пучок. Вкус и запах этого сыра кисломолочные, острые, волокнистое тесто плотное, поверхность продукта шероховатая. Жира в нем содержится до 10%, влаги - не более 60%, соли - 4-8%.

5. Нежирный сыр - Viola Polar, Грюнландер, Фитнес (жирность 5-10%)

Такие сыры - просто находка для худеющих! Но их нужно поискать в крупных магазинах. Подробнее изучйте этикетку: в некоторых сырах 5% йогурта, а не жира!

6. Нежирный сыр - Рикотта (жирность 13 %)

Рикотта – неизменный компонент завтрака итальянцев. Часто его называют сыром, но это не совсем так: ведь он готовится не из молока, как мы привыкли думать, а из сыворотки, остающейся после приготовления других сыров. Ломтик рикотты содержит, в среднем, 49 калорий и 4 г жиров, половина из которых – насыщенные.

В содержании этого продукта отмечается самое низкое количество натрия по сравнению с остальными сырными продуктами. Благодаря своей высокой питательности и внушительному составу витаминов и микроэлементов, рикотта дает быстрое чувство насыщения. Кроме того, этот сорт творожного сыра признан защитником нашей печени, ведь в нем присутствует метионин – серосодержащая аминокислота.

7. Нежирный сыр - легкая брынза, фета (жирность 5-15 %)

Этот сыр, вернее, даже брынза, - традиционный продукт греческой кухни. Но его с удовольствием едят во многих других странах, в том числе и у нас.

Фета считается жирным продуктом, с высоким содержанием холестерина и калорийностью приблизительно 260 ккал/100 гм. Но далеко не всем известно, что обожаемый ими сыр фета производится в версии лайт. Однако именно эту его разновидность трудно найти на прилавках супермаркетов. И все же усилия, затраченные вами на поиски, оправдают себя сполна.

Фета-лайт обычно готовится из козьего молока и содержит всего 30% жиров, тогда как для производства традиционной феты используется овечье молоко, и тогда ее жирность составляет 60%.

Обычно ее кладут в греческий салат вместе с овощами и маслинами, или же она используется в салате Капрезе, где заменяет моцареллу. Если не потреблять фету в сочетании с продуктами высокой жирности, то ее можно рекомендовать как вполне подходящую для диеты.

8. Нежирный сыр - Arla, Ольтермани (жирность 16-17 %)

Такие сыры пониженной жирности имеют нежный приятный вкус натурального молока, текстура плотная однородная, с мелкими равномерно распределёнными глазками. Отлично подходит людям, заботящимся о своем здоровье.

Источник: aif.ru/

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