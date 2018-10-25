8 вещей, которые я хочу cказать одиноким и несчастным людям

Почему все думают, что быть в отношениях или в браке, лучше чем быть одним? Вот некоторые вопросы, над которыми вы могли бы подумать.

Поэтому, если вы одиноки и несчастны, вот 8 вещей, которые я хочу сказать вам, чтобы подбодрить вас!

1. Все может измениться. И изменится!

Мне все равно, были вы одиноки в течение нескольких десятилетий или нескольких дней. Легко потерять «шансы» найти идеального партнера. Не позволяйте себе придерживаться смешных мифов типа «Легче похитить инопланетянина, чем выйти замуж или жениться после 40 лет». Помните, что все возможно. Вам просто нужно выбраться из мысленной ловушки и начать верить в это.

2. Имейте высокие стандарты. Не встречайтесь просто с кем-то, потому что вы не хотите быть в одиночестве

Я не могу сказать, сколько людей я знаю, кто просто «успокаивается», встречаясь с кем-то, потому что им не нравится оставаться в одиночестве. Если это вы, почему вы ненавидите одиночество? Вам не нравится? Вы не должны бояться одиночества, ведь вы такой прекрасный человек.

3. Используйте это время, чтобы лучше узнать себя

Часто люди используют бытие с другими в качестве побега от себя. Если вы с другими, то внимание сосредоточено на них, а не на вас. Но насколько хорошо вы действительно знаете себя? Проведенное в одиночестве время — это драгоценное время, которое можно использовать, чтобы действительно познакомиться и полюбить себя. Поэтому потратьте время, чтобы узнать самого себя. Откройте для себя что-то новое. Работайте над личным ростом.

4. Научитесь любить свою собственную компанию

Вы восхитительны! Если вы мне не верите, значит, вы ошибаетесь. Каждый человек по-своему совершенен. Проблема в том, что многие люди, особенно одинокие люди, не верят в это. Вполне возможно провести субботнюю ночь наедине с самим собой, за просмотром фильма и бокалом вина.

5. Неопределенность порождает возможности

Одна из вещей, которые не любят одиночки, — это то, что они не могут предсказать будущее. И не могут управлять им. Многим людям не нравятся неопределенность и неотвеченные вопросы. Но неопределенность приносит массу возможностей. Ваши варианты бесконечны! И это хорошо! Вам просто нужно верить.

6. Сосредоточьтесь на том, что у вас есть, а не на том, чего у вас нет

Это правило № 1 Закона Притяжения. Когда вы сосредотачиваетесь на негативности одиночества, вы всего лишь помещаете отрицательные вибрации в свою жизнь. Сосредоточьтесь на своей прекрасной работе, замечательных друзьях, вашем здоровье, вашем автомобиле, еде на вашем столе. Когда вы сосредоточитесь на хороших вещах, ваша вибрация изменится на положительную. Другие люди заметят это и захотят быть рядом с вами.

7. Продолжайте заниматься тем, что делает вас счастливым

Вам нравится бегать? Бегайте по утрам! Вы любите читать? Присоединяйтесь к книжному клубу! Вы любите отправляться в счастливое путешествие с друзьями? Делайте это! Чем больше вы будете заняты, тем меньше вы сосредоточитесь на негативах одиночества (но на самом деле нет никаких негативов — только то, что вы считаете негативным). Будьте заняты и получайте удовольствие. И кто знает, кого вы встретите в этом процессе?

8. Вам нужно любить себя так, как вы хотите, чтобы вас любил ваш партнер

Если вы были противны своему партнеру в прошлых отношениях, подумайте об этом! Если вы противны самому себе, избавьтесь от этих мыслей! Любите себя! Побалуйте себя добротой и уважением. Если вам нужны качественные отношения с человеком, который будет хорошо относиться к вам, вам нужно самому начать делать это.

Источник: Новости Ю

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