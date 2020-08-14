Привычка грызть ногти возникает у детей примерно в возрасте 4 лет. Что лежит в ее основе, исследователи до конца не выяснили. Одни специалисты расценивают это явление как реакцию на стресс, другие уверены, что это признак проблем с психикой, а третьи утверждают, что эта привычка передается по наследству.

Как бы там ни было, от пагубной тяги постоянно держать во рту руки нужно немедленно избавляться. Эксперты насчитали 9 последствий привычки грызть ногти, которые заставят задуматься любого.

Под ногтями находится целый рассадник всевозможных бактерий и грибков. В следующий раз, поднеся руки ко рту, представьте, как эта веселая братия переселяется в твой организм.

Помимо бактерий и грибков, под ногтями могут находиться и яйца глистов…

Во время откусывания ногтевой пластины вы можете повредить зубную эмаль. Зарегистрирован даже случай смещения челюсти.

Кусая ногти, вы можете поранить десны и слизистую языка и тут же инфицировать ранку. Стафилококки из-под ногтей поработают над развитием стоматита во рту.

Информация для дам: грызть покрытые лаком ногти вредно вдвойне. Большинство лаков содержит формальдегид — ядовитое вещество, которым обрабатывают трупы в морге.

В результате обкусывания ногтей разрушается ногтевое ложе. Ноготь со временем необратимо укорачивается и может превратиться в торчащий из пальца пенек.

В уголках ногтей образуются кровоподтеки, которые тут же атакуют бактерии.

Психологическое расстройство, которое служит причиной кусания ногтей, может даже усугубиться, если продолжать грызть ногти.

И последнее: вы не сможете успешно играть в покер! Привычка выдаст вас с головой.

Источник: Новости Ю

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