9 правил сна, которые станут открытием

В XXI веке люди спят на 20 % меньше времени, чем 100 лет назад.

И это не удивительно, ведь современный ритм жизни, вредные привычки и постоянная загруженность провоцируют множество проблем.

Также каждый 3 человек страдает бессонницей в мягкой или тяжелой форме. Так почему бы не узнать о нескольких правилах, благодаря которым получится спать крепко и без задних ног?

Не стоит ложиться спать после ванны

Большинство людей принимают ванную или горячий душ непосредственно перед сном.

Это грубая ошибка, ведь при принятии горячей ванной всегда повышается температура тела, а это препятствует нормальному сну. Человек начинает засыпать, когда температура тела понижается.

В течение дня не стоит проводить много времени в кровати

Большинство людей привыкли на кровати смотреть телевизор, читать, работать, есть и даже учиться.

Здесь достаточно вспомнить один простой факт: кровать должна ассоциироваться со сном. Если ее использовать как рабочее место и стол, организм просто не будет понимать, что пора укладываться спать.

Днем должно быть светло

Многие люди проводят целый день с закрытыми окнами, стараясь избегать солнечных лучей. Но как организм должен отличать день от вечера?

Когда светит яркое солнце, появляется энергия и сила. Когда солнце заходит, организм начинает готовиться ко сну. Чтобы быстрее засыпать, достаточно днем создавать хорошее освещение. Идеально, если можно будет целый день проводить на улице.

Нужно делать незначительные перекусы

Многие женщины стараются ничего не употреблять после 6 вечера. Это не совсем правильный подход.

Эксперты давно отмечают, что перед сном лучше делать небольшой перекус. Достаточно съесть несколько фруктов или выпить стакан кефира. Засыпать с пустым желудком – это не совсем хорошее решение.

Ближе к ночи температура должна быть ниже

Засыпать в прогретой комнате проблематично. Идеальная температура для сна взрослого человека – 15-19 градусов. Для детей нужна температура от 18 до 21 градуса.

Если есть возможность, температуру в помещении перед сном нужно немного опускать. Как только температура тела начнет опускаться, организм перейдет в стадию сна.

Спреи от насморка не стоит использовать

Если появился насморк, многие сразу начинают использовать специальные спреи. Кажется, что они очищают дыхание и получится быстрее заснуть.

Здесь все не так просто, ведь спреи от насморка содержат в своем составе вещества, повышающие кровяное давление и даже вызывающие чувство беспокойства. Поэтому заснуть после его применения совсем не просто.

Не стоит спать на животе

Сон на животе – это самая плохая поза. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение сну на спине, чтобы руки и ноги были вытянуты. Первое время такая поза может казаться слишком неудобной. Но, помучавшись несколько дней, многие удивятся, как быстро они начали засыпать.

Если не удается заснуть совместно с партнером, лучше спать отдельно

Такой совет некоторые могут принимать остро. Но как быть, если не удается нормально заснуть?

Единственный разумный вариант – спать отдельно. В таком случае каждый будет высыпаться и получать заряд сил и энергии на целый день.

Домашние питомцы мешают

Что делают домашние питомцы, когда человек засыпает? У них совсем другой график сна, поэтому они могут прыгать по своему хозяину, специально будут его будить.

Конечно, этого многие не замечают, но организм в этот момент точно не будет находиться в состоянии покоя.

Источник: www.belnovosti.by/

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