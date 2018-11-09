Акушерка «приостановила» свои роды, чтобы помочь родить другой женщине

Акушерка «поставила на паузу» свои роды, когда поняла, что некому помочь другой рожающей женщине. Поэтому она сначала приняла роды у нее, а уже потом родила сама. Читай, чтобы узнать подробнее.

Порой врачи забывают про себя, чтобы помочь другим в их ситуации. Аманда Хесс — акушер-гинеколог из Региональной Франкфуртской клиники в США. Когда она забеременела, то решила тоже рожать в этом роддоме.

На последних сроках Аманда лежала там на сохранении. В тот день, когда она поняла, что скоро родит, в отделение поступила Лия Холлидей Джонсон — одна из старых пациенток Хесс. У этой женщины начались схватки, и ей срочно нужна была помощь врача.

Лечащий врач Лии должен был прибыть с минуты на минуту, но его все не было. Тогда Аманда поняла, что медлить нельзя, поэтому решилась принимать роды у своей прежней пациентки. Хотя в это время у нее самой отходили воды! Накинув на себя халат, Аманда пошла к Лии.

«Я просто надела еще один халат, чтобы прикрыть свою спину, а также дополнительную обувь, чтобы не забрызгаться отходящими водами, после чего спустилась в ее палату», — рассказывает Хесс.

Лия, увидев своего прежнего лечащего врача успокоилась и поняла, что роды пройдут хорошо. «Она была рада, что ей больше не надо ждать и она может спокойно родить», — говорила об этом Аманда. Вскоре она родила здоровую девочку.

«Вы знаете, мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится заботиться о матерях и младенцах, и действительно много врачей всегда думают о своих пациентах, даже когда они сами являются пациентами», — поделилась Аманда.

Вскоре после этого у самой Хесс начались схватки, и она тоже родила девочку, которую назвала Эллен Джойс. Весь процесс прошел без осложнений, несмотря на то, что совсем недавно она приняла роды у своей пациентки.

Источник: clutch.ua

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