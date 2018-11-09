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Акушерка «приостановила» свои роды, чтобы помочь родить другой женщине

Акушерка «приостановила» свои роды, чтобы помочь родить другой женщине

Акушерка «поставила на паузу» свои роды, когда поняла, что некому помочь другой рожающей женщине. Поэтому она сначала приняла роды у нее, а уже потом родила сама. Читай, чтобы узнать подробнее.

Порой врачи забывают про себя, чтобы помочь другим в их ситуации. Аманда Хесс — акушер-гинеколог из Региональной Франкфуртской клиники в США. Когда она забеременела, то решила тоже рожать в этом роддоме.

На последних сроках Аманда лежала там на сохранении. В тот день, когда она поняла, что скоро родит,  в отделение поступила Лия Холлидей Джонсон — одна из старых пациенток Хесс. У этой женщины начались схватки, и ей срочно нужна была помощь врача.

Акушерка «приостановила» свои роды, чтобы помочь родить другой женщине

Лечащий врач Лии должен был прибыть с минуты на минуту, но его все не было. Тогда Аманда поняла, что медлить нельзя, поэтому решилась принимать роды у своей прежней пациентки. Хотя в это время у нее самой отходили воды! Накинув на себя халат, Аманда пошла к Лии.

Акушерка «приостановила» свои роды, чтобы помочь родить другой женщине

«Я просто надела еще один халат, чтобы прикрыть свою спину, а также дополнительную обувь, чтобы не забрызгаться отходящими водами, после чего спустилась в ее палату», — рассказывает Хесс.

Лия, увидев своего прежнего лечащего врача успокоилась и поняла, что роды пройдут хорошо. «Она была рада, что ей больше не надо ждать и она может спокойно родить», — говорила об этом Аманда. Вскоре она родила здоровую девочку.

«Вы знаете, мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится заботиться о матерях и младенцах, и действительно много врачей всегда думают о своих пациентах, даже когда они сами являются пациентами», — поделилась Аманда.

Вскоре после этого у самой Хесс начались схватки, и она тоже родила девочку, которую назвала Эллен Джойс. Весь процесс прошел без осложнений, несмотря на то, что совсем недавно она приняла роды у своей пациентки.

Источник: clutch.ua

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Темы: роды

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