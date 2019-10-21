Американські медики успішно випробували революційну таблетку з інсуліном

Мільйони хворих на діабет щодня роблять собі уколи інсуліну, щоб вижити. І ось давня мрія про те, щоб замінити голку на якийсь менш болісний спосіб доставки інсуліну в організм, стала на крок ближче.

Група американських дослідників з Массачуссетського технологічного інституту провела успішні випробування інсулінової таблетки на свинях. Вони запевняють, що ця технологія може дозволити одного прекрасного дня повністю відмовитися від уколів для хворих на діабет. А також вплинути на багато інших сфер медицини.

Результати дослідження опублікували в авторитетному виданні Nature Medicine.

Що винайшли?

Дослідники створили таблетку, яка здатна пережити подорож травним трактом, завдяки особливій полімерній оболонці. Вона розпадається лише в тонкому кишечнику. І мікроскопічні голки з інсуліном, що містяться в ній, роблять ін'єкції в стінки кишечника. У такий спосіб інсулін потрапляє в кров пацієнта.

Самі голки також зроблені з особливого полімеру, який розпадається в кишечнику і не завдає шкоди організму.

Полімерна оболонка таблетки створена таким чином, що вона здатна пережити кислотність у шлунку, але руйнується в разі вищого рівня кислотності в кишечнику.

Експерименти показали, що тестова таблетка з тією ж дозою інсуліну, що і в тестовій ін'єкції, доправляла речовину в кров з тією ж швидкістю. І рівень цукру в крові піддослідних швидко знижувався.

Навіщо потрібна ця технологія?

Мрія про інсулінову пігулку існує дуже давно. Спроби її створення робили неодноразово. Але основна проблема була пов’язана з перетравлюванням таблетки і руйнуванням інсуліну під впливом шлункового соку. До того ж, навіть якщо цю проблему вдалося б вирішити, залишалася ще одна — через особливості травлення людини для потрапляння в кров тієї ж дози інсуліну, що міститься в невеликому шприці, потрібна була б кінська доза інсуліну в таблетках.

Фактично, йдеться про повноцінну альтернативу традиційним уколам, зазначають дослідники.

Та ж доза інсуліну може бути доставлена в кров пацієнта з тією ж швидкістю, як і в випадку з ін'єкцією. Але тоді пацієнту не потрібно робити собі неприємний укол.

«В основі цього дослідження було прагнення полегшити життя пацієнтами і медикам — всі вони вважали за краще б, щоб інсулін можна було приймати в таблетках, а не в ін'єкціях», — пояснює Джованні Траверсо, кандидат наук факультету інженерної справи в Массачуссетському технологічному інституті.

Що тепер?

Експерименти зі свинями виявилися вельми успішними, однак, з людьми випробувань ще не було. А, як свідчить практика, результати у свиней і людей можуть сильно відрізнятися.

Такі випробування все ще попереду.

Але за словами Траверсо, майбутнє технології виглядає дуже багатообіцяючим.

Важливо, що інсулін і діабет не є кінцевою метою розробників. Інсулін обрали для демонстрації можливостей технології. Але якщо виявиться, що вона дійсно працює, то її можна буде використовувати для оперативної доставки в кров пацієнта без уколів величезного списку різних препаратів, наприклад, ферментів, гормонів, антитіл, вакцин тощо, констатує Траверсе.

Источник: newsua.one

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