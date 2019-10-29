Американские специалисты создали зубную щетку с искусственным интеллектом
В США появилась зубная щетка с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает портал Business Wire.
Новинку создали компании Oral-B и Procter & Gamble. Новинку назвали Genius X и оснастили искусственным интеллектом.
Создатели гаджета сообщают, что щетка поможет пользователям определить необходимое время для чистки зубов каждый день.
Сообщается, что Oral-B собрал и исследовал данные 2 тысяч сессий чистки зубов. После этого специалисты создали алгоритм, который поможет улучшить данный процесс.
Во время чистки зубов необходимо активировать соответствующее приложение в смартфоне. В нем будет отображаться время для чистки зубов и подсказки о том, как проводить процедуру.
Также Genius X будет показывать не слишком ли сильно пользователь давит на эмаль и десны.
Источник: changeua.com