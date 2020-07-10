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10.07.2020 19:30
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Английский Ford Consul-1957 против COVID-19. Харьковчане организовали ретропробег

Английский Ford Consul-1957 против COVID-19. Харьковчане организовали ретропробег

Дмитрий Харченко готовит английский «Форд Консул» в дорогу. Как ему удалось выяснить, эта машина сначала была куплена для нужд посольства Королевства Великобритании в СССР. Также такие «Форды» пользовались популярностью среди констеблей в Англии и создателей кино саги о Джеймсе Бонде:

Дмитрий Харченко, организатор ретропробега

Шон Коннери снимался в фильме «Доктор Но», где один из автомобилей «Форд Консул», где он был всего 15 секунд, но какие 15 секунд,  он -  за рулем, полицейский, он с начальником  полиции Ямайки едут, арестовывают шпионку

Несмотря на более чем полувековую историю со дня создания, "Консул" на ходу и готов преодолеть маршрут протяженностью 3,2 тысячи километров.

Во время карантина Дмитрий с женой Екатериной продумали маршрут и сосредоточились на туристической Украине. Как представители востока, хотят исследовать запад страны и по дороге посмотреть центральную Украину:

Екатерина Харченко, участница ретропробега

Небольшими остановками, все-таки не сразу это – раз! - и Карпаты, а маленькими перебежками – Полтава, Изюм, Чернигов, Львов.. любимый Львов  на несколько дней, там уже передышка, там уже и в Карпатах можно и отдохнуть, ну, вполне

Попутчиком пары Харченко стал харьковский журналист Филипп Дикань - с Дмитрием их объединяет любовь к ретро автомобилей и путешествий. Филипп станет хроникером пробега и отобразит самые интересные моменты на камеру. Он признается, вести репортажи из салона этого автомобиля это как почувствовать себя в машине времени:

Филипп Дикань, журналист-штурман

Мне жутко нравятся ретро-автомобили, и когда я первый раз сюда сел, в этот шикарный «Форд Консул» 57-го года, удивительным образом я ощутил себя в далеком детстве, когда я ездил на дедушкиной «Победе» - один и тот же запах вообще, вот запах каких-то тех, старых, лет, в современном автомобиле такого нет

Чемоданы собраны, колеса подкачаны, запас топлива в багажнике, участники харьковского ретропробега стартуют:

Зажигание, подсос, сцепление…

Через три недели команда Дмитрия Харченко должна вернуться в Харьков и поделиться впечатлениями.


Агентство Телевидения Новости

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