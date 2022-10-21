Антибиотики при ангине — важная часть лечения

Существует множество различных видов заболеваний горла, и каждое из них требует своего лечения. Однако все заболевания горла объединяет одно — они могут быть очень опасны, если их не лечить.

Одним из самых распространенных заболеваний горла является ангина, которая представляет собой бактериальную инфекцию. Если болезнь не лечить антибиотиками, она может привести к серьезным осложнениям, таким как ревматическая лихорадка или повреждение почек. Поэтому антибиотики при ангине https://zdravica.ua/ru/antibiotiki-pri-angini из интернет-аптеки «Здравица» — единственно правильный выход для эффективного лечения.

Другие болезни горла

Другим распространенным заболеванием горла является тонзиллит — воспаление миндалин. Тонзиллит может быть вызван как бактериальной инфекцией, так и вирусом. Если тонзиллит не лечить должным образом, он может привести к обезвоживанию или даже пневмонии.

К заболеваниям горла нельзя относиться легкомысленно. Если вы думаете, что у вас может быть заболевание горла, важно сразу же обратиться к врачу, чтобы получить надлежащее лечение.

Как работают антибиотики

Как антибиотики избавляются от бактериальной инфекции? Это сложный процесс, но его можно кратко описать в несколько шагов.

Сначала антибиотик связывается с определенным рецептором на поверхности бактериальной клетки.

Этот процесс связывания обычно изменяет структуру рецептора, что, в свою очередь, изменяет функцию клетки.

Изменение функции может быть направлено на прекращение синтеза белков, предотвращение деления или полную гибель бактерии.

В любом случае, результатом является то, что бактерия больше не может размножаться и распространяться.

Как не простужаться и не болеть

Регулярно и часто мойте руки. Это одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы не заболеть. Убедитесь, что вы моете руки не менее 20 секунд с мылом и водой.

Избегайте прикосновений к лицу. В течение дня наши руки касаются множества поверхностей, которые покрыты микробами. Если мы коснемся лица, эти микробы могут попасть в наш организм и вызвать заболевание. Поэтому старайтесь не прикасаться к глазам, носу и рту.

Оставайтесь гидратированными. Питье большого количества жидкости помогает поддерживать здоровье и нормальное функционирование организма. Когда мы обезвожены, мы больше подвержены риску заболеть. Поэтому убедитесь, что вы пьете много воды в течение дня.

Ешьте здоровую пищу. Здоровое питание способствует укреплению иммунной системы и помогает нам эффективнее бороться с болезнями. Убедитесь, что вы едите много фруктов, овощей и цельного зерна в зимний сезон.