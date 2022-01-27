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Антибиотики в Украине будут продавать только по электронному рецепту, – Ляшко

Антибиотики в Украине будут продавать только по электронному рецепту, – Ляшко

В Украине с 1 апреля 2022 года антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут продавать в аптеках исключительно по электронному рецепту.

Его можно будет получить у любого врача. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Виктор Ляшко – глава Минздрава

"В апреле антибиотики будут выпускать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Это решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов, и главное – поможет предотвратить развитие устойчивости к противомикробным препаратам".

Контроль за антибиотиками

Кроме этого, с 1 января 2022 года в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь стационарно, ввели учет потребления антибиотиков из групп наблюдения и резерва. В списке – 29 лекарственных средств.

Мы будем знать, какие именно антибиотики назначают пациентам стационарных отделений и почему,
– отметил Ляшко.

Устойчивость инфекций к антибиотикам: в чем проблема

Глава Минздрава подчеркнул, что устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здоровья.

"На фоне пандемии мы видим значительный рост продаж антибактериальных препаратов и увеличение процента их использования в больницах", – сказал Ляшко.

Согласно данным Центра общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно полагают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками. Поэтому, как следствие имеем неправильное применение антибактериальных препаратов, которое приводит к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций.

Подчеркиваем! Антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями и совсем не эффективны в борьбе с вирусными болезнями.

Как получить электронный рецепт

  • Электронный рецепт на антибиотики можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации, отметил Ляшко. Однако для его получения всем участникам процесса необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.
  • Врач будет назначать только активное вещество, отмечая его лекарственную форму и дозировку. Кроме этого, он также укажет способ, применение и длительность приема.
  • Пациент сможет "погасить" рецепт в аптеке, которая подключена к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее активное вещество.

Источник: 24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: лекарства

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