Антирекорд по количеству заболевших за сутки. Придерживаются ли масочного режима харьковчане?

Дополнительных ограничений на Харьковщине из-за антирекорда по количеству суточных выявлений Covid-19 не вводят, но и ослаблять карантин не будут. Область не соответствует необходимым показателям Минздрава.

Несмотря на рост количества больных, в Харькове люди продолжают придерживаться масочного режима достаточно условно. Хотя таких, кто выступает за полную отмену карантина почти нет.

Ирина:

Масочный режим, конечно, нужен, это безопаснее. Но сейчас вышло много людей, в том числе я, ради учебы, то что всплеск этой болезни - это ожидаемо.

Александр:

Я на улице не одеваю, но в метро, с целью безопасности, я думаю, нужно.

Валентина Григорьевна:

Пока не сделают лекарство, чтобы людей спасать, карантин нужен - говорят, надо придерживаться.

Однако если для большинства жителей области - коронавирус это только ежедневная сводка в новостях, то для медиков - тяжелый труд. Оснащение медучреждений региона до сих пор остается вопросом номер один, в котором так же нужна помощь волонтеров. Богодуховской больнице передали два аппарата ИВЛ, которые приобрели бизнесмены.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Я тут для того, щоб нашим благодійникам подякувати, тому що коля ця негода розпочалася, я всіх просив допомогти, дуже добре що є ці аппарати, але хотілось би щоб якомога меньше попадало на них.

Николай Грищенко, директор КП "Богодуховская ЦРБ":

Це нові апарати високого класу, які можуть вилікувати не лише від Сovid, пневмонії, але вони й далі можуть служити? щоб наша базова лікарня могла надавати допомогу.

По данным харьковского лабораторного центра, за последние сутки количество инфицированных коронавирусом в Харьковской области выросло, выявлено 60 новых больных. 185 случаев - под подозрением, эти люди ждут результатов исследований.

С начала эпидемии в Харьковской области умерло более 100 человек.





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