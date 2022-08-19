Артроскопия тазобедренного сустава – в чём суть операции?

Любой ортопед вам скажет, что травмы тазобедренного сустава с точки зрения перспективы относятся к категории самых болезненных и проблемных повреждений. В большинстве случаев при неправильном лечении (тем более при его отсутствии) результатом становится инвалидность. Единственная возможность исправить ситуацию – это современная малоинвазивная операция с использованием артроскопа.

Что такое артроскопия?

Артроскопией называется разновидность эндоскопических операций на суставах, с той лишь разницей, что используется особый тип эндоскопа – артроскоп. В отличие от обычного эндоскопа, артроскоп – это операционно-диагностический инструмент, при помощи которого можно не только вести диагностику внутрисуставной полости, но также и проводить хирургические действия (устранение инородных тел, сшивание волокон, шлифовку хрящевых тканей и не только).

При необходимости хирургического вмешательства на тазобедренном суставе современная ортопедия предлагает такой вариант, как артроскопия таза. Это малоинвазивная операция, позволяющая обследовать пространство между вертлужной впадиной и головкой бедренной кости, а также проводить коррекцию повреждений и устранение патологий. О том, как именно происходит артроскопическая операция на тазобедренном суставе, можно узнать, пройдя по ссылке.

Преимущества артроскопии

Малоинвазивная хирургия всё чаще вытесняет прежние методы лечения и диагностики, если мы говорим об операциях на суставах. Возможность действовать при помощи тоненького инструмента с минимальным травматизмом для пациента бесценна, к тому же это значительно снижает термин пребывания клиента на стационаре.

Среди преимуществ артроскопических операций:

при помощи камеры высокого разрешения, расположенной на инструменте, можно выводить изображение на экран, вести диагностику и выполнять хирургические действия с ювелирной точностью в режиме онлайн;

универсальность метода позволяет использовать артроскоп как для диагностики, так и для устранения патологий внутри сочленений разного типа, включая коленный, плечевой и тазобедренный суставы;

щадящий характер операции способствует скорейшему выздоровлению пациента, непродолжительному периоду реабилитации, а главное снижает до минимума риск развития осложнений.

В рамках артроскопии опытный специалист может вести качественную диагностику, устранять последствия различных заболеваний внутри сустава, восстанавливать целостность его внутренних элементов, готовить почву для трансплантации и эндопротезирования.

Основные показания к артроскопии тазобедренного сустава

При лечении суставов первичной целью всегда является диагностика проблемы. В том случае, если обследование при помощи УЗИ, КТ и МРТ не дало результата, онлайн-исследование изнутри является единственной возможностью поставить точный диагноз.

Поэтому первичными показаниями к артроскопии тазобедренного сустава являются:

поиск источника дискомфорта и причины болей в области таза;

выявление заболеваний, которые невозможно или сложно диагностировать иными методами;

подозрение на наличие свободного внутрисуставного тела или других патологических объектов;

анализ состояния внутрисуставной полости в рамках подготовки к эндопротезированию.

Говоря о непосредственно хирургических задачах, артроскопия как операция может назначаться при необходимости:

восстановления целостности волокон (шлифовки хрящевых и сшивания сухожильных тканей);

лечения патологических изменений костной ткани;

устранения последствий травм;

лечения хронических заболеваний бедра и суставной сумки.

Среди противопоказаний к операции следует отметить такие факторы, как – тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, приобретённые (анкилоз) и врождённые аномалии костей, а также избыточный вес.