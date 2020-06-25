Аспирин и кофе: к каким проблемам может привести популярное средство от похмелья

Как рассказала терапевт Ольга Кашубина, мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья. Это может, в частности, провести к серьезным проблемам с желудком.

Любители выпивки, как правило, снимают утреннюю головную боль с помощью обезболивающего и крепкого кофе. Кратковременный эффект этот метод дает хороший, однако неприятные последствия не заставят себя ждать.

По словам врача, аспирин негативным образом воздействует на желудок. У людей, которые выпивают, он и так часто раздражен, а если добавить еще аспирин и кофе, то это может вызвать сильные боли или привести к обострению хронического гастрита. Особенно опасно такое сочетание для людей с язвенной болезнью.

При этом при обычных головных болях, не связанных с алкоголем, сочетание кофе с обезболивающим может дать хороший эффект, отмечает медик. Аспирин разжижает кровь, а кофеин способствует выведению из нее шлаков.

– Даже существуют таблетки, которые сочетают аспирин и кофеин. Тот факт, что фармакология такие таблетки производит, говорит о том, что эти два вещества вполне между собой сочетаются, – сказала терапевт.

Ранее сообщалось, что аспирин, по словам ряда медиков, способен усиливать эффективность иммунотерапии, а также самостоятельно бороться с лейкемией, раком прямой кишки и рядом других опухолей и повысить шансы на выживание после химиотерапии.

С другой стороны, многие регулирующие органы не рекомендует или даже запрещают принимать аспирин из-за того, что он может вызвать кровотечения, инсульты и усиливать язвы.

В любом случае, лекарство должен прописывать только врач, самолечением заниматься опасно.

Источник: Новости Ю

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