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Без яких щеплень дитину не пустять до школи – Супрун

Без яких щеплень дитину не пустять до школи – Супрун

Вакцини, передбачені спеціальним календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря, педіатра або терапевта

Через місяць дітям прийде час іти до школи, однак серед завдань батьків має бути не тільки вибір рюкзака та шкільного приладдя, а також перевірка наявності всіх необхідних щеплень. Про це в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала у своєму Facebook.

"Серед обов'язкових щеплень – вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і ХІБ-інфекції", – йдеться у повідомленні.

Супрун нагадала, що державні навчальні заклади можуть забороняти відвідувати заняття тим дітям, у яких немає потрібних щеплень. Вакцини, передбачені спеціальним календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Источник: 5.ua

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