Без "ломки": изобретена вакцина от курения
Медики предложили лечить никотиновую зависимость с помощью белка, который укрепляет силу воли.
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса создали антиникотиновый препарат и планируют протестировать его на людях, пишет Science Advances.
Эксперименты на крысах показали успешные результаты. Благодаря препарату, грызуны перебороли свою ежедневную потребность в никотине. Более того, белок блокирует появление "синдрома отмены", который обычно возникает у курильщиков после отказа от вредной привычки.
Сперва исследователи спровоцировали у крыс никотиновую зависимость, добавляя в клетку на протяжении 12 дней никотин, растворенный в соли.
Затем грызунам уменьшили порцию до раз в два дня. Возник абстинентный синдром, который сопровождался агрессивным поведением и защитными действиями.
После половину крыс инъецировали белком NicA2-J1, который разрушает никотин и содержится в почвенных бактериях Pseudomonas putida.
Спустя некоторое время ученые проанализировали кровь грызунов и оказалось, что уровень никотина в крови понизился.
"Однако, что уникально в этом ферменте, он удаляет достаточное количество никотина, чтобы понизить уровень зависимости, но оставляет достаточно, чтобы животные не страдили от "отходняков"", — заявил автор исследования Оливер Джордж (Olivier George).
Во второй части эксперимента грызунов лишили вещества на протяжении 10 дней прежде. Затем грызунам был предоставлен свободный доступ к никотину.
Результаты показали, что животные, которых до этого лечили NicA2-J1, сопротивлялись никотину намного уверенее, чем обычные грызуны.
Исследователи планируют изучить эффекты NicA2-J1 на курильщиков и надеются проверить, как воздействует другой препарат варениклин на мозг крыс с зависимостью.
Прежде препараты и вакцины против никотиновой зависимости не приводили к снижению уровня никотина в крови.
Источник: znaj.ua