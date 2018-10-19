Без "ломки": изобретена вакцина от курения

Медики предложили лечить никотиновую зависимость с помощью белка, который укрепляет силу воли.

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса создали антиникотиновый препарат и планируют протестировать его на людях, пишет Science Advances.

Эксперименты на крысах показали успешные результаты. Благодаря препарату, грызуны перебороли свою ежедневную потребность в никотине. Более того, белок блокирует появление "синдрома отмены", который обычно возникает у курильщиков после отказа от вредной привычки.

Сперва исследователи спровоцировали у крыс никотиновую зависимость, добавляя в клетку на протяжении 12 дней никотин, растворенный в соли.

Затем грызунам уменьшили порцию до раз в два дня. Возник абстинентный синдром, который сопровождался агрессивным поведением и защитными действиями.

После половину крыс инъецировали белком NicA2-J1, который разрушает никотин и содержится в почвенных бактериях Pseudomonas putida.

Спустя некоторое время ученые проанализировали кровь грызунов и оказалось, что уровень никотина в крови понизился.

"Однако, что уникально в этом ферменте, он удаляет достаточное количество никотина, чтобы понизить уровень зависимости, но оставляет достаточно, чтобы животные не страдили от "отходняков"", — заявил автор исследования Оливер Джордж (Olivier George).

Во второй части эксперимента грызунов лишили вещества на протяжении 10 дней прежде. Затем грызунам был предоставлен свободный доступ к никотину.

Результаты показали, что животные, которых до этого лечили NicA2-J1, сопротивлялись никотину намного уверенее, чем обычные грызуны.

Исследователи планируют изучить эффекты NicA2-J1 на курильщиков и надеются проверить, как воздействует другой препарат варениклин на мозг крыс с зависимостью.

Прежде препараты и вакцины против никотиновой зависимости не приводили к снижению уровня никотина в крови.

Источник: znaj.ua

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