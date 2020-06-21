Безопасно ли уже снимать номер в гостинице или арендовать жилье?

Издание Fast Company рассказало, как обезопасить себя и других во время путешествия, ведь мир открывается, а коронавирус пока так и не побороли. AIN.UA подготовил сокращенный перевод материала.

На что обратить внимание

Центры по контролю и профилактике заболеваний США подчеркивают, что путешествия повышают шансы заболевания или распространения COVID-19. Поэтому индустрия туризма подходит к вопросам безопасности очень серьезно. Американская ассоциация гостиничного бизнеса и Ассоциация по управлению арендным жильем разработали принципы и стандарты, которые должны соблюдаться во время путешествий.

Независимо от того, где вы планируете остановиться, главная задача – придерживаться дистанции в 2 метра с окружающими вас людьми. Во время путешествия это сложнее. Но помните, что инфицированный COVID-19 человек может распространять вирус до проявления его симптомов. Поэтому предполагайте, что все вокруг вас могут быть заражены. Включая вас самих.

Контакт с предметами менее опасен, но все же постарайтесь свести его к минимуму. Тем более, что уже известны факты наличия вируса на некоторых поверхностях в гостиничных номерах.

Есть еще один момент, который важно учитывать перед поездкой – ситуация с распространенностью COVID-19 может значительно отличаться в разной местности, даже в пределах одного региона. Законы и рекомендации также могут разниться, поэтому обязательно проверяйте соответствующую информацию, планируя свое путешествие.

Перед тем, как бронировать

К сожалению, обезопасить свое пребывание на 100% невозможно, но, безусловно, есть способы сделать его менее рискованным. Помните, что у каждого варианта проживания есть свои особенности – например, в отличие от гостиниц или арендуемых домов, в кемпингах обычно общие ванные комнаты. Но где бы вы ни останавливались, предварительно найдите информацию о том, какие меры предпринимает руководство вашего места назначения для снижения риска распространения и передачи коронавируса либо же выясните это в телефонном режиме.

Обязательно спросите о:

Качестве воздуха. Узнайте, есть ли места для мытья или дезинфекции рук в пространствах общего пользования, как часто проводится уборка, открываются ли окна.

Бесконтактных опциях. Речь идет о наличии цифровых ключей.

Политике заведения касательно ношения масок и медицинского обследования гостей и персонала.

Условиях проживания. Узнайте, будет ли кто-то рядом с вами в комнате или в одном доме, позволяют ли оставаться гостям только на одну ночь – если да, лучше не стоит заселяться в тот же день.

Стратегия для безопасного пребывания

После того, как вы убедились в том, что руководство места, где вы планируете остановиться, делает все возможное для безопасности своих клиентов, не забывайте и сами придерживаться необходимых мер:

● Помните о социальном дистанцировании.

● Возьмите с собой достаточное количество масок на каждый день вашей поездки.

● Минимизируйте проведение времени в закрытых, менее вентилируемых помещениях – в лифтах, к примеру.

● Избегайте частого контакта с поверхностями в местах общего пользования – кнопка вызова лифта, дверные ручки, обеденные столы и стулья – их, как правило, дезинфицируют не часто. Либо же дезинфицируйте их сами.

● Мойте руки или используйте дезинфицирующее средство.

● Используйте многоразовые пакеты на молнии для личных вещей, с которыми могут взаимодействовать другие – водительских прав, кредитных карт, ключей.

● По возможности заказывайте еду в номер и бесконтактную доставку. Разумным вариантом может быть прием пищи на свежем воздухе, но если вы кушаете в помещении, убедитесь, что столы расставлены на допустимом расстоянии.

Все эти правила помогают снизить риск заболевания и распространения коронавируса. Но помните: даже придерживаясь всех этих мер, есть вероятность заразиться. Поэтому, если есть возможность отложить поездку до лучших времен, сделайте это.

Источник: ain.ua

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