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Билл Гейтс считает, что для защиты от COVID-19 не хватит одной дозы вакцины

Билл Гейтс считает, что для защиты от COVID-19 не хватит одной дозы вакцины

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что полную защиту от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить лишь инъекция нескольких доз потенциальной вакцины. Об этом миллиардер и филантроп заявил в интервью для CBS.

"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. С самого начала это была лишь надежда", - отметил Билл Гейтс.

Филантроп, пожертвовавший на борьбу с инфекцией 300 млн долларов, заявил о необходимости глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру.

"Если вы хотите полностью быть препятствием для передачи (коронавируса), то вам нужно охватить 70-80% (населения) в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", — отметил предприниматель.

Ранее Гейтс, который еще с 2015 года предупреждал о потенциальной угрозе пандемии, признал, что "будет много неопределенностей" относительно эффективности любой вакцины, но подчеркнул, что препарат "со временем улучшится".

Агентство Телевидения Новости

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