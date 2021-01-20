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Більшість українців не готова вакцинуватися від коронавірусу - опитування

Більшість українців не готова вакцинуватися від коронавірусу - опитування

52 відсотки респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не готові вакцинуватися від коронавірусу навіть за умови, якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать оприлюднені в середу, 20 січня, результати відповідного соціологічного дослідження "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв".

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"Готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках - 39 відсотків, не готові - 56 відсотків. За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватися - 43 відсотки, не готові - 52 відсотки", - йдеться в пресрелізі соціологів.

Проти щеплень - середня вікова група

Визначальним є й те, що підтримка безкоштовного вакцинування впала з 55 відсотків у листопаді, кажуть соціологи. Водночас кількість тих, хто готовий вакцинуватися платно, незначно зросла. "Противників вакцинування відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, жителів малих міст і тих, хто не боїться захворіти", - зауважують у "Рейтингу".

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Крім того, 16 відсотків респондентів вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19, а 80 відсотків опитаних учасників дослідження вважають, що не хворіли. "Порівняно з попередніми хвилями опитувань знизилося хвилювання через те, що респонденти особисто або їхні близькі захворіють на коронавірус. Так, через те, що на COVID-19 захворіють особисто, хвилюються близько 40 відсотків, коли в листопаді 2020 року таких було 57 відсотків. Щодо можливого захворювання близьких і рідних хвилюються 78 відсотків (у листопаді - 87). Більше висловлюють занепокоєння щодо можливого захворювання старші опитані й жінки", - сказано в повідомленні.

Як з'ясували соціологи групи "Рейтинг", 51 відсоток опитаних підтримує запроваджений в Україні локдаун, 46 відсотків - ні.

Опитування проводилося 14-16 січня серед 1,6 тисячі повнолітніх респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,4.

15 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що британське закупівельне агентство Crown Agents закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України. Раніше Степанов заявляв про намір усунути державне підприємство "Медичні закупівлі України" від закупівель вакцин проти коронавірусу. Між міністром і керівництвом ДП стався конфлікт через контракт на закупівлю вакцин від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив Степанова в затягуванні і зриві переговорів із закупівлі Україною вакцини від коронавірусу. У відповідь Степанов звинуватив ДП в неефективному проведенні закупівель і дискредитації України перед міжнародними партнерами.

Источник: www.dw.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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