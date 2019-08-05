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Боль в области уха и языка: основные причины и лечение

Боль в области уха и языка: основные причины и лечение

Боль сразу в области уха и языка может свидетельствовать о невралгии языко-глоточного нерва. А именно эта невралгия проявляется приступами пронзительной боли.

Чаще всего боль возникает в горле, задних отделах языка, в ухе или под углом нижней челюсти, отмечает невролог Пидкуймуха Людмила.

Боли преимущественно односторонние, выраженные, провоцируются жеванием, речью, кашлем, зевотой.

Какие бывают формы невралгии

1. Ушная форма

При этом виде боль локализуется в ухе и вокруг него.

2. Ротоглоточная форма

Боль возникает в горле в области корня языка.

3. Классическая форма

При этой форме боль появляется эпизодически и симптоматично (когда боль является непрерывной).

 

Невралгия – что это?

Это поражение периферических нервов, вызывающих приступы боли в зоне так называемой иннервации, то есть в тех участках, где орган и ткань окружены нервами для связи с центральной нервной системой. Невралгия может возникнуть в любой части тела и имеет различные причины.

Болить у вусі та язику
Болит в ухе и языке

Согласно причин возникновения невралгия бывает:

1) первичной (идиопатической), когда боль связана с компрессией нерва сосудом

2) вторичной – как следствие травмы, новообразования в этой области, инфекционного процесса(тонзиллит, фарингит, абсцесс), пороков развития сосудов и других.️

Как лечить невралгию языко-глоточного нерва

  • Медикаментозное лечение
  • Медикаментозные блокады.
  • Хирургическое лечение.

При подозрении на невралгию необходимо обратиться к врачу.

Источник: 24tv.ua

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