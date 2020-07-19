Здоровье
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19.07.2020 16:40
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Боле трех тысяч жителей Харьковской области заболели коронавирусом

Боле трех тысяч жителей Харьковской области заболели коронавирусом

На Харьковщине лабораторно подтверждено 3 015 случаев COVID-19. Кроме того, 1627 человек выздоровели, а 117 – умерли. Об этом сообщили сегодня, 19 июля, в Харьковском областном лабораторном центре.

За сутки медики зарегистрировали 44 новых случая заболевания и одну смерть. Также за сутки в регионе было зафиксировано 56 новых подозрений. С начала наблюдения эта цифра составляет 4 553 случая, из них 1383 было опровергнуто, а 155 остаются под подозрением.

Больше всего заболевших за последние сутки обнаружили в Харькове – 37; в Харьковском районе – 2 и по одному – в Краснокутском, Великобурлукском, Чугуевском, Красноградском и Балаклейском районах. Барвенковский район остается единственным в области, где заболеваний коронавирусом не зафиксировано.

Агентство Телевидения Новости

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