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Болела туберкулезом. В Красноградском районе два года устанавливают личность погибшей девушки

Болела туберкулезом. В Красноградском районе два года устанавливают личность погибшей девушки

Правоохранители устанавливают личность неизвестной женщины, труп которой обнаружили еще в марте 2017 года в поле вблизи автодороги Харьков-Перещепино Красноградского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Красноградского отдела ГУНП в Харьковской области.

По информации полиции, на теле обнаружили следы насильственной смерти, а сам труп был обожжен.

Приметы: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые короткие, на нижней челюсти с правой стороны отсутствует пятый зуб. При жизни болела туберкулезом.

Была одета в куртку зимнюю черного цвета с меховым вставками на рукавах, спортивные брюки синего цвета, сапоги синтетические серого цвета и нижнее белье красного цвета.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна любая информация о личности погибшей, с просьбой сообщить в полицию удобным способом.

Агентство Телевидения Новости

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