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Больницы второй очереди для больных коронавирусом: список

Больницы второй очереди для больных коронавирусом: список

Харьковскую область готовят ко второй волне распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух. По его словам, в Харькове готовятся развернуть 555 койко-мест для пациентов с ковидом.

Койки создадут в таких медучреждениях:

областная клиническая больница (отдельно стоящий корпус);

областная травматология;

18-я больница;

17-я больница.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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