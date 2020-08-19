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Больницы второй очереди для больных коронавирусом: список
Харьковскую область готовят ко второй волне распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух. По его словам, в Харькове готовятся развернуть 555 койко-мест для пациентов с ковидом.
Койки создадут в таких медучреждениях:
областная клиническая больница (отдельно стоящий корпус);
областная травматология;
18-я больница;
17-я больница.
Источник: sq.com.ua
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