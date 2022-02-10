Больше 2 тысяч случаев коронавируса за сутки, 14 человек умерли: статистика по Харьковской области

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 2016 новых случаев заболевания коронавирусом, 14 человек умерли.

По данным ХОГА, большинство заболевших (1323) – жители Харькова. 149 заболевших – в Харьковском районе, 192 – в Изюмском, 163 – в Лозовском, 88 – в Чугуевском, 66 – в Купянском, 28 – в Красноградском и 7 – в Богодуховском районах.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 2293 случаях и также было зафиксировано 14 летальных исхода.

Агентство Телевидения Новости