Больше 3 тысяч больных Covid-19. Хватает ли на Харьковщине медперсонала и коек в профильных больницах?

Это карьер на Красноградской. Отдыхающих, даже несмотря на будний день, здесь достаточно. Но тем не менее, учитывая приличное количество людей - дистанции все придерживаются. Алена, например, расположилась чуть выше берега, говорит - это ее любимое место, под абрикосом. Здесь и спокойнее, и солнце не так печет. По поводу отдыха во время пандемии не переживает, считает, что здесь безопасно, а в общественных местах всегда носит маску.

Алена:

Нет, не переймаюсь. Обычно я всегда, я всегда каждый год сюда прихожу практически в это время отдыхать. Мне нравится. Я, допустим, если написано, что нужно зайти в маске - то будь добр зайди в маске. И был случай, что мужчина возмущался на кассе, ему там не дали товар оплатить и он там визывал милицию.

Ирина:

В трамваях, троллейбусах. Ну, в троллейбусе ещё как-то, трамвай. В метро дотримуються. - А самі люди, чи може водії кажуть? - А водії нічого не кажуть.

По словам спасателя Юрия Черниченко - это технический водоем. Впрочем, учитывая, что желающих отдохнуть здесь в изобилии, администрация обеспечила водоем спасательным постом. Поэтому, в их обязанности кроме, собственно, спасения на воде, входит и контроль за тем, чтобы горожане во время отдыха придерживались социальной дистанции.

Юрий Черниченко, спасатель:

Ну в масках тоже приходят, и без масок приходят - все зависит от того, насколько дистанция. Мы, вот, с напарником дистанцию, вы видели, что я один сидел. И вот от людей стараемся, потому что, учитывая обстановку в стране. Да, но находиться на жаре в маске - тоже сложно.

Между тем, на Харьковщине все еще нет возможности ослабить карантин, из-за превышения показателя процента выявления коронавирусных больных. В регионе уже заболело более трех тысяч человек. Уже месяц как пациентов с Ковид-19, кроме областной инфекционки, принимает Харьковский областной диспансер радиационной защиты. Страсти со стороны некоторых чернобыльцев, которые пытались не допустить перепрофилирования больницы, уже давно улеглись. Больница обслуживает как тех, кто ликвидировал аварию на Чернобыльской АЭС, так и тех, кто заболел ковид. Для больных коронавирус здесь выделено 100 коек. При этом, более половины из них пока стабильно остаются пустыми.

Ирина Пирогова, и.о. главного врача диспансера:

В середньому десь до 40-ка паціентів ми обслуговуємо. - А взагалі за цей місяць? - Ми пролікували порядка 80-ти паціентів, 40 з них одужало.

Реанимационное отделение рассчитано на шесть мест. На сегодня в нем было занято три кровати. В течение месяца 10 пациентов с Ковид-19, которые были доставлены в этот диспансер в тяжелом состоянии, умерли. Ирина Пирогова также отметила, что штат больницы полностью укомплектован бригадами врачей, оказывающих помощь больным коронавирусом. Не хватает разве что младшего медицинского персонала, но такая ситуация была и до того, как сюда привозили ковидних больных.





Агентство Телевидения Новости