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Большинство людей хранят витамины неправильно: 5 советов, как не испортить дорогие таблетки

Большинство людей хранят витамины неправильно: 5 советов, как не испортить дорогие таблетки

Неправильное хранение витаминных комплексов может снизить их терапевтические свойства и даже испортить препарат. На что обратить внимание, чтобы этого не допустить.

Исследования показали, что большинство людей неправильно хранят дома витамины, которые пьют. Есть такие, кто даже не имеет представление о правилах, не считая БАДы лекарствами. Чаще всего даже дорогие таблетки хранят в кухонных шкафчиках или в ванной, ещё любимое место – это полочка на двери в холодильнике. Но не всем препаратам это подходит. 5 советов, как не испортить БАДы и витамины.

Совет №1. Внимание, этикетка!

Приобретя витамины или БАД, в первую очередь тщательно прочитайте информацию от производителя. Там всё есть. И делайте так с каждым препаратом. Ведь, к примеру, пробиотики важно держать в холодильнике, иначе полезные бактерии погибнут, и лечебного эффекта от такого препарата будет ноль. Ещё важно до покупки смотреть на срок годности, просроченные витамины и добавки употреблять нельзя.

Совет №2. Подходящая температура.

Прямые лучи солнца (а в некоторых случаях и солнце в целом), влажность или повышенная температура способны погубить полезные таблетки. Например, водорастворимые витамины (группа В, С и ряд других) от избытка влажности могут потерять свои полезные свойства. Поэтому в ванной им делать нечего.

Хранить в кухонном шкафу витамины и добавки также не следует, там для них слишком тепло. Если препарат не требует холода, как например «рыбий жир», то не суйте его в холодильник. Ведь там лишний конденсат может испортить ваш витаминный комплекс. Многие люди предпочитают держать таблетки в сумке или рюкзаке, а в некоторых случаях и – бардачке автомобиля. Фармацевты советуют этого не делать. Лучше всего хранить все лекарства, витамины и БАДы в специальной аптечке в шкафу, если им не требуется холод, конечно.

Совет №3. Крышку надо закрывать.

Специалисты считают недопустимым оставлять таблетки и капсулы на воздухе, это может вызвать нежелательную реакцию и испортить препарат. Всегда проверяйте плотно ли закрыта тара. Это очень важно!

Совет №4. Детей подальше.

Кажется, что правило держать малышню подальше знает каждый взрослый. Но, статистика показывает, что отравления таблетками у маленьких детей – это не редкость. Да, витамины и добавки не способны нанести ребёнку такой урон, как обезболивающие, антибиотики, антидепресанты, но вред всё-таки будет. Поэтому хранить все витамины и БАДы нужно таким образом, чтобы любопытные малыши не достали их и не слопали.

Совет №5. Ревизия в аптечке.

Перетряхивать содержимое аптечки нужно не менее раза в полгода, а лучше чаще. Так можно держать на контроле, какие препараты уже вышли из пригодности и их нужно докупить. Также это помогает избежать случайного употребления просроченных таблеток.

Испортились витамины, БАДы или лекарства, куда их девать?

Многие смывают в унитаз. Экологи же призывают так не делать, ведь есть вероятность, что продукты фармакологической промышленности могут попасть в водоёмы и нанести вред его обитателям.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: лекарства

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