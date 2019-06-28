Браки, в которых муж не любит друзей жены, чаще заканчиваются разводом

Психологи уверяют, что как только отношения переходят на более серьёзный уровень, пара начинает воспринимать себя как единую команду. Счастливые партнёры заводят общие интересы, чаще используют слово «мы» и даже начинают воспринимать своих друзей как общих. Но что, если товарищи одного из партнёров не нравятся другому? Оказывается, это может быть одним из ранних сигналов того, что отношения окажутся не долгосрочными. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Psychology Today, браки, в которых муж неблагосклонен к друзьям жены, чаще заканчиваются разводом.

Учёные наблюдали за 373 семейными парами на протяжении 16 лет и пришли к выводу, что почти разведённые супруги часто конфликтовали по одной и той же причине — мужчинам не нравился круг общения жён. Примечательно, что жёны реже высказывали претензии к друзьям своих партнёров. В тех редких случаях, когда им не нравился кто-то из друзей мужа, ситуация решалась довольно просто — мужчины обычно прекращали общаться с этим человеком.

Исследователи предполагают, что девушки реже обрывают дружбу из-за претензий партнёра, чем парни. Скорее всего, это связано с особенностями мужского и женского общения. Основой для мужской дружбы чаще становятся общие занятия, поэтому парням несложно заменить друга, который вызывает антипатию у партнёра. Женская дружба базируется на эмоциях и поддержке, поэтому им сложнее отказаться от общения со старыми товарищами.

Ещё одна причина, по которой напряжённые отношения между мужем и друзьями жены могут привести к разводу: девушки чаще обсуждают с подругами свою семейную жизнь. Если друзья жены настроены против её мужа, то это может повлиять и на её чувства к партнёру. В то же время, если мужчине не нравится окружение его жены, то он может подсознательно приписывать ей негативные черты её подруг.

Конечно, нелюбовь к кругу общения партнёра — не единственная причина распада брака, чаще всего в корне проблемы лежит множество обстоятельств: финансовые вопросы, неумение коммуницировать, разные взгляды на воспитание детей.

Источник: anywellmag.com

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