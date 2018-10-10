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Бюгельные и нейлоновые протезы – новое слово в стоматологии

Бюгельные и нейлоновые протезы – новое слово в стоматологии

Постепенная потеря родных коренных зубов не обрадует ни одного человека. Но и избежать подобного удается далеко не всем – только малая часть людей с идеальной генетикой и тщательной гигиеной может похвастаться тем, что до 35-40 лет имеет все родные зубы, да еще и в прекрасном состоянии. Большинству же граждан приходится наблюдать, как родные зубы постепенно теряют свою силу, начинают крошиться и выпадать. В связи с этим очень актуальной является задача создания качественных протезов, которые бы выглядели точно также, как коренные зубы, и позволяли человеку избавиться от физического и психологического дискомфорта.

Протезування зубів

Стоматология постоянно развивается, здесь появляются все более совершенные материалы и возможности, создаются предельно качественные протезы, точно копирующие даже самые сложные зубы. В связке с гигиеной, периодическими отбеливаниями результат получается очень приятным, чаще лучшим, чем родные зубы у многих граждан. Но каким протезам стоит отдать предпочтение, ведь на рынке стоматологических услуг их так много? Существует немало вариантов, из которых рекомендуется присмотреться к бюгельным и нейлоновым протезам.

Бюгельный протез: особенности

Бюгельные протезы получили в последнее время немалую популярность. Они являются съемными изделиями, применяются чаще всего для того, чтобы скрыть серьезные зубные дефекты или же заменить имеющиеся проблемы в зубном ряду. Также такой тип протеза нередко используется для того, чтобы эффективно лечить пародонтит. Существуют различные разновидности бюгельных протезов, но применяются они в похожих случаях:

  • Тогда, когда требуется высокая надежность конструкции. Бюгельные протезы отличаются долговечностью и надежностью, по сравнению с другими типами изделий они могут служить значительно дольше и с большей пользой. Такое протез совершенно не мешает ни еде, не выделяется во время разговора или улыбки, позволяет избавиться от дискомфорта и неприятных ощущений;
  • Важное достоинство протеза – возможность его снять, что важно в целом ряде случаев, особенно тогда, когда человек не хочет носить протез в домашних условиях или в кругу родных. Устанавливать и снимать такой протез можно совершенно легко и без профессиональной помощи стоматолога;
  • Бюгельные протезы используются тогда, когда человек не хочет тратить на протез слишком большие деньги. Эти изделия достаточно экономичны и если устанавливать их в хороших клиниках, к примеру, «Клиника доброго стоматолога», то можно обойтись вполне скромной суммой.

Если же главная задача человека – получить красивую улыбку с возможностью снимать протезы по мере надобности, то стоит присмотреться еще к такому типу протезов, как нейлоновые.

Что из себя представляет нейлоновый протез

Нейлоновые протезы являются вариантом съемного протезирования, когда протез одевается только тогда, когда нужно обеспечить красивую улыбку и приятный внешний вид. Когда это не так важно, изделие просто снимается.

Зуби

Устанавливать нейлоновые протезы рекомендуют в таких случаях:

  • При начальных стадиях пародонтита;
  • Когда у человека присутствуют болезни суставов нижних челюстей;
  • При нехватке зубов;
  • При ранней потере молочных зубов;
  • Также они подойдут тогда, когда на другие материалы у пациента наблюдается аллергия.

Вот такие интересные варианты протезирования предлагает современная стоматология. Не откладывайте и решайте проблемы с зубами по мере их появления!

Источник: ukrhealth.net

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Темы: зубы

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