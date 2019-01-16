Будь здоров. Главные тренды 2019 в области питания и образа жизни согласно Pinterest

В Новый год многие составляют список обещаний и желаний, которые нужно выполнить в следующем году. Есть в этом списке пункт, посвященный здоровому питанию и бережному отношению к себе любимому?

Pinterest проанализировал информацию, которую пользователи чаще всего сохраняют на своих личных страницах и обнаружил, что на 140% возрос интерес к здоровому питанию. Вот главные тренды на 2019, выявленные этой социальной сетью.

Бакухиол

В прошлом году все активно интересовались ретинолом – одной из форм витамина А, который используют в косметологии для поддержания здорового вида кожи, уменьшения морщин и признаков фотостарения. В этом году все увлекутся бакухиолом. Это натуральная альтернатива ретинолу, в некоторых случаях вызывающему сильную аллергическую реакцию. Бакухиол - это экстракт из семян растения псоралея лещинолистная, плоды и листья которого используют в Индии и Китае.

Бузина

Бузина славится своими противовоспалительными свойствами, и будет очень кстати после переедания в Новогодние и рождественские праздники.

Бузина / Фото: Фото: pinterest

Резинки для занятия фитнесом

Эспандер для занятия фитнесом набирает все большую популярность. С его помощью можно тренировать разные группы мышц рук, ног, спины. Можно использовать в том числе на занятиях спиннингом в зале.

Резинки для занятия фитнесом / Фото: Фото: pinterest

Улучшение качества сна

Очень часто в сети ищут советы, как улучшить качество сна – и находят множество ответов на такой больной для современного человека вопрос.

Здоровый сон / Фото: Фото: Unsplash / Kinga Cichewicz

Имбирное масло

Имбирное масло – эффективное тонизирующее средство и отменный афродизиак. Хорош для вечерних ванн и массажей.

Имбирное масло / Фото: Фото: pinterest

Планирование питания

В 2019 году будет особенно модно планировать распорядок питания на неделю вперед. Пользователи Pinterest активно интересуются советами по планированию питания.

Альтернатива пластиковой упаковке

В 2019 году все больше людей намерены следовать тенденции заботы о безопасном будущем. Пользователи Pinterest заинтересовались многофункциональной упаковочной бумаги из пчелиного воска – безотходная альтернатива пластику.

Сухой январь

Как снизить количество употребляемого алкоголя, а то и отказаться вовсе – пользователи Pinterest вовсю сохраняют на своих личных страницах мотивационные цитаты, информацию о антиалкольных пластырях и рецепты безалкогольных коктейлей.

Отказ от алкоголя / Фото: Фото: Unsplash / Matthieu Joannon

Мыло из козьего молока

Мыло из козьего молока – натуральное средство по уходу за кожей. Козье молоко – естественный смягчитель, помогающий успокоить и увлажнить кожу. В нем содержаться витамины А, В6, В12 и Е. Бета-казеины, которых в козьем молоке больше чем в коровьем, легко впитываются кожей, а содержание триглециридов, каприновых, каприловых и капроновых кислот помогает регулировать естественный уровень PH кожи.

Матча-латте

Увлечение суперфудами продолжает быть модным. Все больше людей предпочитают пить матча-латте вместо кофе. Пользователи Pinterest интересуются всевозможными напитками на основе матча – особого вида японского зеленого чая, который содержит в 10 раз больше антиоксидантов, чем зеленый чай, является активным тонизирующим и детокс средством.

Источник: style.nv.ua

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