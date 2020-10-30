Будівництво молекулярно-генетичної лабораторії НІР буде завершено в 2021 році

Активне будівництво молекулярно-генетичної лабораторії в Національному інституті раку, вартість якої становить близько 104 млн грн, почнеться вже наступного року. Про це в ефірі ранкового шоу “Ранок з Україною” повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Кошти виділялись у 2018 і 2019 роках, та нічого не робилось. Коли я прийшов у міністерство, то побачив, що по цьому питанню навіть не було створено оновленого медичного завдання. Ми його зробили, потім треба було зробити проєкт - зібрати документацію, пройти експертизи. Це все потребує часу. На сам проєкт ще йде 5-6 місяців - це закупівля обладнання, ремонтні роботи і все інше”, - сказав очільник МОЗ.

Максим Степанов наголосив, що заплановане проведення робіт потребує більшого часу, ніж залишилось до кінця бюджетного року і недоцільно починати і одразу консервувати такий об’єкт. В той же час, проект обов'язково буде реалізований у наступному році, і для цього в бюджеті мають бути закладені відповідні кошти.

“Ми дуже потребуємо молекулярно-генетичної лабораторії, й, нарешті, отримали всі схвалення та кошти. Крім цього, ми наполягаємо на будівництві корпусу променевої терапії Інституту раку, який не будувався з 2012 року. Тобто ми зараз плануємо завершувати ті проєкти, які не робились роками”, - підсумував Міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов зазначив, що МОЗ на наступному тижні забезпечить заклади охорони здоров’я безоплатними вакцинами проти грипу у кількості перших 40 тисяч доз для щеплення осіб з груп ризику, зокрема медичних працівників.

Источник: moz.gov.ua

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