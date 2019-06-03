Час кальяна равен 100 сигаретам: Супрун развенчала миф о «меньшем зле

Курение кальяна, вопреки распространенным мифам, опаснее курения обычных сигарет и может стать источником тяжелых заболеваний.

«Кальяны опаснее, чем принято считать. И даже более опасны, чем сигарет. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Курение кальяна самом деле наносит существенный вред здоровью курильщиков, в том числе пассивных. И точно не является безопасной альтернативой сигаретам», — написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

Чиновница описала основные угрозы от курения кальяна:

— Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в частности нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды, формальдегид и бензол. В результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода. При употреблении кальяна в течение 30 минут человек получает большую дозу угарного газа, что вызывает недостаток кислорода — гипоксию.

— Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

— Даже одна «сессия» курения кальяна существенно влияет на сердцебиение и кровяное давление.

— Курение кальяна вызывает зависимость, поскольку в кальянной смеси присутствует тот же никотин, что и в сигаретах.

— Дети у женщин, которые при беременности часто курили кальян, рождаются с повышенным риском развития респираторных заболеваний. Вес этих детей может быть ниже, чем у детей некурящей матери.

— Человеку опасно вдыхать любые продукты сгорания, в том числе и ароматизированные. И поэтому даже кальян без табака несет в себе не меньшую опасность, чем с табаком. Кроме того, при курении кальяна человек обычно затягивается глубже, чем при курении сигарет. Вредные вещества попадают в нижние доли легких и увеличивают риск развития тяжелых респираторных заболеваний.

«Курение кальянов составляет также другую опасность: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции», — подчеркнула Супрун.

Кроме того, от курения кальянов страдают и так называемые пассивные курильщики, которые дышат и табачным дымом, и продуктами горения. А курение кальянов в заведениях питания не только вредит здоровью курильщика и всех окружающих, но и запрещено законом.

Источник: newsyou.info

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