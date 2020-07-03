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Частицы микропластика заражают фрукты и овощи

Итальянские ученые пришли к выводу об опасности морей и океанов для здоровья человека. Они обнаружили частицы микропластика в большом количестве свежих фруктов и овощей.

Проведенное учеными Университета Катании и опубликованное в Environmental Research Journal исследование показало, что яблоки и морковь имеют самый высокий уровень частиц пластика. Он попадает туда из крупнейших водоемов планеты, засоряемых человеком. Микропластик скапливается в океанах, откуда посредством выпаривания проникает в облака. Ветром они переносятся к суше, а затем частицы выпадают вместе с дождем на землю, где растут различные фрукты и овощи.

Исследование показало, что фрукты заражаются микропластиком более активно, чем овощи. Вероятно, это связано с тем, что фруктовые деревья старше и имеют более глубокие корни, а вся их корневая система более хорошо организована. Хотя ученые обнаружили во фруктах и овощах меньше частиц пластика, чем в воде из пластиковой бутылки, полученные выводы всё равно являются поводом для опасений.

На основе этих результатов крайне важно провести дополнительные токсикологические и эпидемиологические исследования по изучению возможного влияния микропластика на здоровье человека, как полагают ученые. Еще одно исследование китайских экспертов, опубликованное в Nature Sustainability, показало, что микропластик может абсорбироваться корнями салата-латук и пшеничными колосьями, впоследствии проникая в съедобную часть растений, расположенную над землей.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: продукты

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