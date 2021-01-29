Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:27
Просмотров: 132

Часы Судного дня остановили за сто секунд до конца света

Часы Судного дня остановили за сто секунд до конца света

Человечество находится в состоянии пугающей близости от глобальной катастрофы. Нынешняя пандемия коронавирурса, в сочетании с глобальными климатическими изменениями и перманентная угроза ядерного оружия ведут цивилизацию к антропогенному апокалипсису. Таков вердикт президента и генерального директора «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рэйчела Бронсона, озвученный во время онлайн-церемонии, посвященной знаменитым «Часам Судного Дня», – сообщает nbcnews.

В этот раз ученые решили не переводить  стрелки часов. В 2021 году они останутся на позиции 23:58:20, как и в прошлом году. Таким образом, до полного Армагеддона жителям планеты все так же осталось 100 секунд. Это самое близкое к гибели человечества временной срок за все время существования проекта Часов.

Стоит отметить, что символические часы Судного дня ведут свой отчет с 1947 года. Их запустили как яркую визуальную метафору, отражающую предполагаемую близость человечества к антропогенной катастрофе. В год своего создания стрелки часов были установлены на семь минут до полуночи.

Напомним, в январе 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил что «Человечество объявило войну природе, и природа бьет очень жестоко. И мы пока не выигрываем эту войну».
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ни воды, ни миллиардов: как РФ «развивала» водохозяйственный комплекс оккупированного Крыма
26.01.2021 08:53    204
Строят ли в Харькове из радиоактивных материалов: результаты исследований
26.01.2021 06:18    434
Маск пообіцяв $100 млн за найкращу технологію уловлювання вуглецю
24.01.2021 09:48    188
Под Харьковом люди жалуются, что их не пускают к воде
21.01.2021 08:10    715
Ігор Петрашко: Мета досягти кліматичної нейтральності у 2050 році є цілком реальною для України
21.01.2021 07:04    162
Харьковских водителей просят внимательнее относиться к животным
20.01.2021 08:39    245
Суд в Харькове взыскал в бюджет миллионы гривен за незаконную вырубку леса
19.01.2021 08:00    198
На Херсонщині продовжують гинути червонокнижні сірі журавлі
17.01.2021 07:39    216
“Верните нам чистый воздух”: харьковчане устроили автопробег против работы коксохима (ФОТО)
17.01.2021 07:28    217
Куда и как сдать елку после Нового года в Харькове и области
16.01.2021 08:37    301
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 