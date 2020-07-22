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“Чернобыльская” больница в Харькове приняла около 80 больных коронавирусом

“Чернобыльская” больница в Харькове приняла около 80 больных коронавирусом

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты населения приняли около 80 человек с коронавирусом за последний месяц.

По словам директора диспансера радиационной защиты Ирины Пироговой, в конце прошлой недели из медицинского учреждения выписали около 20 больных, передает “Суспильне”.

40 человек выписали полностью здоровыми. Еще прибыли 20 новых больных.

10 пациентов, которые болели, умерли. По словам Пироговой, все они были в тяжелом состоянии и имели сопутствующие заболевания.

Сейчас из шести коек в реанимации заняты три.

В общем диспансер рассчитан на 260 мест – 100 из них отведены для лечения чернобыльцев, еще 100 – для больных коронавирусом.

Источник: objectiv.tv

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