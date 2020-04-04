Чи допомагають респіратори, одноразові чи багаторазові маски – рекомендації харківських фахівців (ВІДЕО)

Що обрати для захисту від коронавірусу: одноразові, багаторазові маски чи респіратори? Останні – найвищого ступеня захисту – районні лікарні купують в рази дорожче, ніж медзаклади Харкова.

Днями голова уряду Денис Шмигаль заявив про посилення карантинних обмежень в Україні. У відеозверненні згадував прем’єр і про обов’язковість носіння медичних масок чи респіраторів у місцях скупчення людей. Тож перед кожним відтепер постало питання: що ж обрати для індивідуального захисту. Щоб і ефективність була, і ціна не кусалась.

Артем Листопад, кореспондент

Наразі найбільш популярними є три варіанти засобів індивідуального захисту: багаторазова маска, медична одноразова та респіратори – вони також бувають різними. Однак, чи можуть усі ці засоби захистити від коронавірусної інфекції та, власне, що по чому? Зараз дізнаємось.

Ціна багаторазової маски стартує від 30 гривень. Її ж можна пошити власноруч.

Артем Листопад, кореспондент

До речі, дуже часто у багаторазових масках залишають ось такий отвір. Це робиться для змінних фільтрів. Тобто, ось сюди, в середину, люди вміщають шматок тканини, марлі чи навіть одноразової медичної маски. Таким чином наша маска стає багатошаровою.

Багаторазові маски вже ж таки можуть бути ефективними, каже лікарка-епідеміологиня Наталія Пономарьова. Окрім очевидних правил гігієни та дезінфекції така річ має бути із натуральних тканин, наприклад, трикотажу.

Наталія Пономарьова, лікарка-епідеміологиня

Эта ткань должна обладать электростатическим эффектом. То есть, как магнит притягивать на себя крупные частицы пыли, которые, возможно, задержат на своей поверхности и на поверхности верхнего слоя маски мелкодисперсную пыль, а также мелкие частички вируса.

А змінним фільтром в середині такої маски має бути шматок спандбонду – це сучасний екологічно чистий поліпропіленовий нетканий матеріал. Одноразова медична маска від коронавірусної інфекції навряд чи може врятувати, каже лікарка. Підтверджує і те, що в першу чергу її варто одягати хворому. Та найбільше захистити від вірусів можуть респіратори, кажуть медики. Або ж ось така багаторазова маска зі змінними бактеріальними фільтрами. Та найпопулярніші із респіраторів мають таку класифікацію – ((FFP1, 2, 3)) еф еф пі один, два або три. Найвищий ступінь захисту, який рекомендує ВООЗ, – останній. Він має червоний клапан вентиляції повітря.

Наталія Пономарьова, лікарка-епідеміологиня

Применяется технология – нанесение электростатики. И на нем мелкодисперсная пыль – она абсорбируется, остается на нем. У маски медицинской – трехслойной, четырехслойной, а также многоразовых масок бытового изготовления такого свойства нет.

Менший ступінь захисту – FFP2. Респіратор він має жовтий колір клапану.

При условии, если вы правильно одели ее с учетом размера, а также с учетом того, что вы применили антисептик.

А от взагалі недієвий щодо коронавірусу FFP1 із зеленим клапаном, зазначається у рекомендаціях ВООЗ. Медики наголошують, що всі ці засоби є одноразовими і дезінфікувати їх та використовувати повторно – безглуздя. Рекомендовано користуватися респіраторами до 8 годин. Однак, якщо з середини він зволожився, його треба негайно замінити. Ціна респіраторів із клапаном найвищого рівня захисту в роздріб стартує від 190 гривень. Без клапану коштує від 100гривень, але час його роботи зменшується. Саме такі засоби найвищого рівня захисту вже почали закуповувати лікарні Харківщини.

Дмитро Булах, голова ГО “Харківський антикорупційний центр”

Центральні районні лікарні Харківської області закуповують респіратори, маски за набагато вищими цінами, ніж навіть харківські міські лікарні.

В якості прикладу Булах наводить закупівлю у селищі Шевченкове – по 230 гривень за штуку. Водночас такі ж засоби медзаклади Харкова купують по 50-90 гривень.

Дмитро Булах, голова ГО “Харківський антикорупційний центр”

Ну от 149 гривень ми бачимо. Це той самий БУК. От у вільному доступі я знайшов ще раніше 139. Іноді важливіше швидше отримати ці маски, ніж пізніше – дешевше. Але, все ж таки, треба намагатися шукати.

Найнижчі ціни на респіратори середнього рівня захисту пропонують гіпермаркети. В одному з них за десяток просять близько 500 гривень.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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