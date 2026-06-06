Чи можна підхопити інфекцію через гроші й які бактерії на них живуть: пояснює інфекціоністка

Банкноти й монети переносять на собі велику кількість вірусів та бактерій, адже щодня переходять з рук у руки. Але чи можна підхопити через них інфекцію?

Про це в етері Громадського радіо розповіла дитяча інфекціоністка та педіатриня Анна Гриценко.

Вона наголосила: якщо взяти всі речі, з якими ми контактуємо щодня, то гроші — найбрудніші. Є навіть дослідження, які порівнюють вміст мікробів на поверхні унітаза й на грошах. І вони показують: іноді кількість патогенної мікрофлори на поверхні паперових грошей більша. Інфекціоністка наголосила, що йдеться саме про банкноти, тобто — паперові гроші. На їхній поверхні можуть жити кілька десятків тисяч різноманітних бактерій.

Анна Гриценко пояснює: це відбувається тому, що банкноти мають пористу структуру. Бактерії легко чіпляються до паперу й залишаються на поверхні банкнот.

"Також гроші переважно перебувають у гаманці, а це темне місце, також може бути присутня невеличка вологість, і це створює гарні умови для розмноження мікробів", — наголошує лікарка

Найчастіше на поверхні банкнот знаходять кишкові інфекції. Головним чином — кишкову паличку. Але як вона там з’являється? Педіатриня каже: "Найбанальніший метод передачі — фекально-оральний. Після походу в туалет і подальшого контакту з грошима ця бактерія залишається на їхній поверхні. Там вона може зберігатися доволі довго — від кількох днів і до кількох тижнів".

Але на грошах живе не лише кишкова паличка. На їхніх поверхнях також знаходять сальмонелу, різноманітні стрептококи, стафілококи, а також норовірус і ротавірус, які теж досить небезпечні.

"Саме норовірус є найчастішою причиною блювоти, температури, болю в животі. Цей вірус дуже стійкий на поверхні — може перебувати там по кілька тижнів", — наголосила дитяча інфекціоністка й педіатриня Анна Гриценко.

▶ ️Чи є ризик підхопити інфекцію через гроші

Фахівчиня каже: ризик є. Але він мінімальний.

Анна Гриценко зазначила: очистити гроші від мікробів неможливо: їх не можна ні попрати, ні обробити антисептиком. Тому потрібно пам’ятати: причина кишкових інфекцій — не у грошах, а у гігієні рук.

Щоб не підчепити інфекцію, потрібно дотримуватись гігієни рук. Після контакту з грошима потрібно ретельно вимити руки з милом. Якщо такої можливості на поточний момент немає, то потрібно обробити руки антисептиком, який обов’язково має бути спиртовмісним. Вона також не радить використовувати вологі серветки як спосіб дезінфекції.

Окремо вона закликала батьків мінімізувати для дітей контакт з грошима. Вона пояснює: діти молодшого віку (до п’яти років) часто контактують зі слизовими оболонками. Наприклад, можуть покласти палець до рота або торкатися очей чи носа. Якщо це робити після контакту з грошима, то є ризик інфікування.

Людям, які щоденно працюють з готівкою, лікарка радить працювати в рукавичках, якщо є можливість. Якщо немає — регулярно дезінфікувати руки й мінімізувати контакт зі слизовими оболонками.

▶ ️Смартфон і картка можуть бути бруднішими за готівку, але є нюанс

Існує твердження, що смартфон чи банківська картка можуть бути бруднішими за готівку. Інфекціоністка прокоментувала його так: і смартфон, і картка мають гладкі поверхні. Їх можна обробити. Наприклад, використати для цього спиртові серветки. Вона радить періодично протирати телефони та картки такими серветками. Отже за умови частої дезінфекції картки та смартфони не будуть бруднішими за банкноти.

Джерело: espreso.tv

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