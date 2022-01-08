Чи є охриплість симптомом COVID-19? Пояснюють медичні експерти

Після майже двох років глобальної пандемії COVID-19 цілком природно замислюватися, чи виникають нові симптоми, які можуть бути ознакою хвороби?

І хоча кашель, підвищення температури, втрата смаку і нюху повинні перш за все викликати занепокоєння, є й інші симптоми, на які не завжди звертають увагу.

Охриплість – одна з них. Але чи варто панікувати, якщо у вас раптом з’явиться хрипота, пояснюють у Health.

Хрипота може бути симптомом COVID-19

Охриплість голосу належить до перших симптомів, що сигналізують про процеси, які відбуваються в гортані. Такі зміни можуть носити гострий і хронічний характер.

Є дані, які свідчать про те, що до осиплості голосу може призвести COVID-19.

Одне невелике дослідження, опубліковане в Journal of Voice у березні 2021 року, показало, що 70 із 160 пацієнтів із COVID-19 мали дисфонію, що є загальним терміном для позначення проблем з мовою, включаючи хрипоту.

33 пацієнти мали таку проблему понад 2 тижні, а 11 учасників дослідження страждали на охриплість голосу більше ніж місяць.

В іншому дослідженні, опублікованому в Journal of Voice у червні 2020 року, науковці проалізували дані 702 пацієнтів із легкою та середньою тяжкістю COVID-19 у лікарнях Європи.

З них 188 (або близько 27%) мали дисфонію, при цьому у жінок цей симптом розвивався частіше, ніж у чоловіків.

"Дисфонія може виникнути у чверті пацієнтів із легкою та середньою тяжкістю COVID-19, і її слід розглядати як симптом інфекції", – пишуть дослідники.

Чому COVID-19 може викликати охриплість голосу/

Охриплість голосу не є унікальним симптомом COVID-19.

"Дуже часто респіраторні віруси викликають осиплість голосу.

Це не щось специфічне для COVID-19, а загальне ускладнення багатьох інфекцій верхніх дихальних шляхів, які можуть викликати біль у горлі", – розповідає експерт з інфекційних захворювань Амеш А. Адаля,старший науковець Центру охорони здоров’я Джона Хопкінса.

Кашель – один з головних симптомів COVID-19 – може також призвести до запалення гортані і охриплості голосу.

"Запалення, викликане кашлем, може зробити голосові зв’язки набряклими і менш гнучкими. Це може вплинути на висоту вашого голосу і зробити його хрипким.

Будь-який тип запалення в голосових зв’язках може викликати охриплість голосу", – розповідає Омід Мехдізаде отоларинголог Центру здоров’я Провіденс Сент-Джонс.

Що робити, якщо голос став хриплим

Якщо у вас з’являється охриплість голосу, не думайте, що це через COVID-19. Особливо за відсутності інших симптомів.

Доктор Мехдізаде рекомендує пити багато рідини, говорити якомога менше і дати голосу відпочити.

"Люди, як правило, намагаються подолати хрипоту, і це потенційно може пошкодити голосові зв’язки", – каже він.

Утім, якщо охриплість голосу триває більше двох тижнів, і немає очевидної причини (наприклад, COVID-19 або інша інфекція верхніх дихальних шляхів), треба звернутися до лікаря та пройти обстеження.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Яна Осадча

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