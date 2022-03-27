Чи проводиться в області хіміотерапія: запити пацієнтів – відповідь облздрава
Напередодні пацієнтські організації заявили, про те що сотні онкобольних харківщини, які залишаються у місті не можуть продовжити лікування, зокрема хіміотерапію.
Активістка руху Світлана Резван написала у фейсбуці:
Три дні тому я телефонувала голові облздрава Хаустову з питанням, чому онкохворим не оказують допомогу, чому наші онкохворі не можуть отримати хіміотерапію?
Чому опухоЛя Лихман, який є керівником Харківського Онкоцентру після попадання снаряду, після вибитих шибок і дверей нічого не зробив, щоб закрити дири і забезпечити сохранність ліків і обладнання?
Чому опухоЛя Лихман намагався не допустити до роботи лікарів, які не виїхали і хотіли працювати?
Чому опухоЛя Лихман передав деяке обладнання ОЦО в обласну лікарню без документів?
Куди опухолЯ Лихман вивіз вчора обладнання з операційної мамології?
А головне, чому опухоЛя Лихман стверджує в ХОДА і доповідає Хаустову, що протягом місяця в інституті Зайцева опухолЯ Лихман оперує, капає хімію і лікує усіх онкопацієнтів, які до нього звертались?
ому опухоЛя Лихман сьогодні відмовив пацієнтам в хіміотерапії зі словами – “війна….яка хімія?
Я звертаюсь до усіх причетних до злочину, який відбувається сьогодні на Харківщині – Як у вас в війну хватає наглості і на скільки у вас взагалі немає ні душі, ні совісті, щоб так гратися життям людей?!!!
За домовленістю з паном Хаустовим, я передала йому перший список пацієнтів з контактами, які потребують продовження лікування і хіміотерапії. До початку військових дій ці пацієнти отримували лікування і хімію в ОЦО за кошти держави.
Пан Хаустов сказав, що жодний препарат не буде переданий в інші регіони, щоб пацієнти могли отримати хіміотерапію в містах, де не ведуться такі інтенсивні бойові дії і пообіцяв особисто зробити так, щоб кожен пацієнт отримав ліки, яких потребує.
І останнє запитання – хто і на яких підставах сьогодні може шантажувати пацієнтів тим, що ліки неможливо передати в більш спокійні регіони і примушувати пацієнтів госпіталузуватись саме тут, в Харкові, під постійними обстрілами?!»
Додаткова, у виданні Newsroom з’явилась інформація про те за наказом в.о. директора онкоцентра у невідомому напрямку вивезене обладнання.
В ХОВА запевняють, Харківський обласний центр онкології надає допомогу за вказаними номерами. Місцезнаходження лікарів та апаратури із зрозумілих причин не вказують, але запевняють: кожен мешканець Харківської області та міста Харкова, також й тимчасово переміщені особи, які наразі мешкають на території міста та області, можуть звернутися за вказаними телефонами для отримання спеціалізованої допомоги.
Працює терапевтична, хіміотерапевтична, хірургічна онкологія та діагностика!