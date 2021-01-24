Чи треба платити за стаціонарне лікування CОVID-19 – пояснення юриста

Витрати на лікування хворих COVID-19 компенсуються Національною службою здоров’я України. Харківський адвокат Роман Чумак пояснив, як діяти, коли пацієнта з коронавірусом змушують платити за лікування у стаціонарі.

– Кожна лікарня, що займається лікуванням коронавірусу, укладає договір з НСЗУ і забезпечується фінансовою підтримкою, – зазначив адвокат Роман Чумак.

За його словами, виплати поділяються на дві частини:

1) Нараховуються гроші на екстрене лікування хворих у смертельно небезпечному стані з розрахунком до кількості апаратів ШВЛ;

2) Гроші виплачуються командам, що лікують пацієнтів у середньому і важкому станах.

– Таким чином, фактично лікування хворих на COVID-19 є безоплатним. Водночас, деякі лікарні вимагають від хворих оплату лікування та придбання відповідних ліків, мотивуючи це тим, що бракує коштів. Такі дії у більшості випадків є незаконними, внаслідок чого потрібно звертатися зі скаргами до НСЗУ, – додав Роман Чумак.

На сайті НСЗУ є можливість ознайомитися з переліком медичних послуг (зокрема відносно лікування COVID-19), які є безкоштовними у медичних закладах.

Якщо так трапилось, що з вас вимагають гроші за послугу або лікарські засоби, які є безкоштовними, адвокат рекомендує негайно телефонувати на гарячу лінію НСЗУ і повідомляти про даний факт. У скарзі потрібно вказати назву лікарні, посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка відмовилася надати медичну допомогу, вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали. Розглянувши скаргу, НСЗУ має зв’язатися з відповідною лікарнею та врегулювати дану ситуацію.

– Якщо ж ви вже сплатили кошти за безоплатну медичну послугу або придбали ліки, які мали бути видані самою лікарнею, все одно звертайтеся зі скаргою до НСЗУ, яка, своєю чергою, звернеться до лікарні з вимогою повернути гроші за медичні послуги та/або лікарські засоби. До того ж важливо зберегти чеки, що підтверджують оплату послуг та купівлю ліків, які мають бути додані до скарги. У разі відмови лікарні повернути кошти, це є підставою для звернення із заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів, – запевнив адвокат.

Источник: slk.kh.ua

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