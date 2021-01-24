Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:40
Просмотров: 39

Чи треба платити за стаціонарне лікування CОVID-19 – пояснення юриста

Чи треба платити за стаціонарне лікування CОVID-19 – пояснення юриста

Витрати на лікування хворих COVID-19 компенсуються Національною службою здоров’я України. Харківський адвокат Роман Чумак пояснив, як діяти, коли пацієнта з коронавірусом змушують платити за лікування у стаціонарі.

– Кожна лікарня, що займається лікуванням коронавірусу, укладає договір з НСЗУ і забезпечується фінансовою підтримкою, – зазначив адвокат Роман Чумак.

За його словами, виплати поділяються на дві частини:

1) Нараховуються гроші на екстрене лікування хворих у смертельно небезпечному стані з розрахунком до кількості апаратів ШВЛ;

2) Гроші виплачуються командам, що лікують пацієнтів у середньому і важкому станах.

– Таким чином, фактично лікування хворих на COVID-19 є безоплатним. Водночас, деякі лікарні вимагають від хворих оплату лікування та придбання відповідних ліків, мотивуючи це тим, що бракує коштів. Такі дії у більшості випадків є незаконними, внаслідок чого потрібно звертатися зі скаргами до НСЗУ, – додав Роман Чумак.

На сайті НСЗУ є можливість ознайомитися з переліком медичних послуг (зокрема відносно лікування COVID-19), які є безкоштовними у медичних закладах.

Якщо так трапилось, що з вас вимагають гроші за послугу або лікарські засоби, які є безкоштовними, адвокат рекомендує негайно телефонувати на гарячу лінію НСЗУ і повідомляти про даний факт. У скарзі потрібно вказати назву лікарні, посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка відмовилася надати медичну допомогу, вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали. Розглянувши скаргу, НСЗУ має зв’язатися з відповідною лікарнею та врегулювати дану ситуацію.

– Якщо ж ви вже сплатили кошти за безоплатну медичну послугу або придбали ліки, які мали бути видані самою лікарнею, все одно звертайтеся зі скаргою до НСЗУ, яка, своєю чергою, звернеться до лікарні з вимогою повернути гроші за медичні послуги та/або лікарські засоби. До того ж важливо зберегти чеки, що підтверджують оплату послуг та купівлю ліків, які мають бути додані до скарги. У разі відмови лікарні повернути кошти, це є підставою для звернення із заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів, – запевнив адвокат.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Війна в Україні та напад на Капітолій – частини однієї доктрини Кремля
Сегодня 07:28    60
Мінсоцполітики виступає за розвиток та контроль ринку надавачів соціальних послуг
Сегодня 06:54    55
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 січня 2021 року
Сегодня 06:43    61
Уряд прийняв постанову «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти»
Сегодня 06:11    104
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    103
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    135
Україна посідає 120 місце з розвитку фінансового ринку – голова Нацкомісії з цінних паперів
23.01.2021 10:15    130
Михайло Федоров анонсував нові послуги в Дії та проєкти Мінцифри у 2021 році
23.01.2021 09:50    152
Борги "Донецької залізниці": Сбербанк хоче стягнути з УЗ понад 60 млн доларів
23.01.2021 09:27    175
Україна підтримала Спільну заяву членів СОТ щодо Всесвітньої продовольчої програми
23.01.2021 09:03    115
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 