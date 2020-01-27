Чи захищають медичні маски від вірусу?

Люди у медичних масках - так часто зображують будь-який вірусний спалах.

Їх використовують в багатьох країнах світу, щоб уникнути зараження. Китай, де нині вирує новий коронавірус, - не виключення. Однак там маски ще носять для захисту від забрудненого повітря.

Вірусологи скептично ставляться до їхньої ефективності проти вірусів, що циркулюють у повітрі.

Проте, вони захищають від збудника, що передається через брудні руки до рота.

Хірургічні маски вперше з'явилися наприкінці XVIII століття. А широко їх почали застосовувати під час пандемії іспанського грипу в 1919 році. Тоді хвороба забрала понад 50 мільйонів життів.

Доктор Девід Керрінгтон з Лондонського університету пояснив BBC News, що "звичайні хірургічні маски не захищають від вірусів чи бактерій, які переносяться повітрям", а саме таким шляхом "передаються більшість вірусів". Маски надто вільно фіксують на обличчі, вони не мають повітряного фільтра і залишають очі відкритими.

Але вони знижують ризик зараження вірусом через чхання або кашель та захищають від інфекції, що передається через брудні руки до рота.

Дослідження 2016 року стверджує, що люди зазвичай торкаються обличчя близько 23 разів на годину.

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Джонатан Бал, професор молекулярної вірусології з Ноттінгемського університету, сказав: "В лікарні маска для обличчя запобігає зараженню грипом. Вона діє як респіратор".

Респіратори, які, зазвичай, мають спеціальний повітряний фільтр, розробили для захисту від потенційно небезпечних повітряних частинок.

"Однак їхня ефективність для широкого загалу - менш переконлива. Доволі складно носити маску протягом тривалого періоду часу", - додав професор Бал.

Доктор Коннор Бемфорд з Інституту експериментальної медицини Wellcome-Wolfson з Королівського університету в Белфасті сказав, що дотримання простих заходів гігієни є набагато ефективнішим.

"Закривайте рот під час чхання, мийте руки, не торкайтесь брудними руками обличчя. Це знизить ризик зараження будь-яким респіраторним вірусом", - сказав він.

Щоб уникнути зараження вчені радять:

регулярно мити руки теплою водою з милом

не торкатись очей і носа

вести здоровий спосіб життя

"Є думка, що маски дійсно захищають. Насправді ж є дуже мало свідчень їхньої користі поза стінами лікарні", - пояснює британський епідеміолог Джейк Даннінг.

Маски потрібно правильно носити, часто міняти й безпечно утилізувати. Тоді буде ефект.

Тому, за словами доктора Даннінга, краще зосередитися на особистій гігієні.

Источник: www.bbc.com

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