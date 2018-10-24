"Чихайте правильно": Супрун рассказала, как во время болезни не заразить окружающих

Уляна Супрун рассказала, что делать, если заболел и нет возможности поболеть дома, а также о том, как не заразить близких

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, развеявшая миф о дельфинотерапии, дала советы по поводу того, как сделать так, чтобы не заразить окружающих людей, если уж такая "неприятность", как болезнь, все-таки случилась. Супрун рекомендует "чихать правильно", об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Будьте здоровы! А если уж заболели - оставайтесь дома и чихает правильно, чтобы не заразить других людей", - написала чиновница.

К публикации Уляна добавила тематическое фото, которое уже стало интернет-мэмом.

Его она прокомментировала так: "Кстати, если вы не знали, что означает этот жест на картинке, который уже стал мемом, то предлагаем его интерпретировать, как инструкцию по чиханию, ведь он идеально демонстрирует процедуру чихания, что максимально минимизирует распространение бактерий, если вас при этом нет хирургической маски или салфетки с собой".

По словам Уляны Супрун, вредные вирусы и бактерии "любят путешествовать" и ладонь является плохим барьером для сдерживания в процессе чихания или кашля, а поэтому они могут распространяться на расстояние до двух метров и больше.

Ну, а если "приключилась" болезнь, а возможности поболеть дома нет, Супрун рекомендует надевать хирургическую маску и брать бумажные салфетки с собой на работу.

В том случае, когда болезнь застала неожиданно - старайтесь чихать или кашлять во внутреннюю сторону локтя.

"Даже такие минимальные меры будут серьезным вкладом в здоровье ваших близких, коллег, людей, которые едут рядом в транспорте. Если каждый таким образом отнесется к инфекционной безопасности - мы все будем более здоровыми!", - отметила Супрун.

В завершение и.о. министра здравоохранения напомнила о том, что для того, чтобы защититься от болезни, нужно помнить о регулярном мытье рук, вакцинироваться от гриппа, всегда проветривать помещения и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе, а также сбалансировано питаться, а также полноценно спать и заниматься спортом.

Источник: www.rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»